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  • «Карпаты» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

«Карпаты» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

11 марта 2025, 17:50
Карпаты
11.03.2025, вторник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Шахтер
1' Е. Подлепенец
12' А. Глущенко 82' К. Элиас
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
21
Пабло Альварес
ОП
5
Patricio Tanda
ЦП
37
Бруниньо
АП
8
Амбросий Чачуа
АП
26
Ян Костенко
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Кевин
ЛВ
6
Марлон Гомес
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ПВ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
24
Виктор Цуканов
ЦП
14
Антон Глущенко
АП
19
Артем Бондаренко
АП
9
Кауа Элиас
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
3-2-1-2-2
1
Кинарейкин
47
Педросо
4
Бабогло
28
Полегенько
5
Сыч
21
Альварес
5
8
Чачуа
37
Бруниньо
95
Краснопир
26
Костенко
4-2-3-1
31
Ризнык
22
Конопля
22
Матвиенко
5
Бондарь
16
Азарови
6
Гомес
29
Назарина
9
Швед
10
Судаков
11
Кевин
7
Эгиналдо
Остались в запасе
Карпаты
Шахтер
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ПВ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
11
Невертон
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ПВ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
11
Невертон
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Карпаты - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Шахтера», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты»«Шахтер»

«Карпаты» – «Шахтер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига
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