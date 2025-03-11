11.03.2025, вторник, 19:00
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Составы команд
Карпаты
Карпаты
3-2-1-2-2
1
Кинарейкин
47
Педросо
4
Бабогло
28
Полегенько
5
Сыч
21
Альварес
5
8
Чачуа
37
Бруниньо
95
Краснопир
26
Костенко
4-2-3-1
31
Ризнык
22
Конопля
22
Матвиенко
5
Бондарь
16
Азарови
6
Гомес
29
Назарина
9
Швед
10
Судаков
11
Кевин
7
Эгиналдо
Остались в запасе
Карпаты
Шахтер
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ПВ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
11
Невертон
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Остались в запасе
12
Александр Кемкин
ВР
5
Андрей Булеза
ЛЗ
4
Kyrychok Mykola Vyacheslavovych
ЦЗ
33
Артур Шах
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
27
Олег Федор
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
11
Илья Квасница
ПВ
12
Евгений Подлепенец
ПВ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Остались в запасе
14
Антон Глущенко
АП
23
Кирилл Фесюн
ВР
3
Диего Арройо
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
24
Виктор Цуканов
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
11
Невертон
ЛВ
9
Кауа Элиас
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
30
Алиссон
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Марино Пушич
Статистика матча Карпаты - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Карпаты» против «Шахтера», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Карпаты» – «Шахтер»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»