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  • «Верес» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

«Верес» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

11 марта 2025, 15:20
Верес
11.03.2025, вторник, 16:30
Украина. Премьер-лига, 21 тур
5 : 1
Завершен
Полесье
13' Р. Степанюк 45' Р. Степанюк 56' В. Дахновский 65' Н. Гайдучик 88' Е. Шевченко
33' F. Batista
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
29
Валерий Кучеров
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
27
Георгий Куция
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Луан Кампос
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Верес
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
55
Anton Vydrych
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
3-3-1-2-1
23
5
Шевченко
3
Вовченко
33
Гончаренко
7
Степанюк
29
Кучеров
14
Харатин
27
Куция
11
Дахновский
99
Кампос
89
Гайдучик
4-1-3-1-1
23
Волынец
31
Майсурадзе
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
8
Бабенко
14
18
Андриевский
11
Гуцуляк
9
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
18
Андриевский
30
Йосефи
30
Йосефи
18
Андриевский
Остались в запасе
Верес
Полесье
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
55
Anton Vydrych
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
2
Максим Смиян
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
55
Anton Vydrych
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
2
Максим Смиян
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Верес - Полесье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Полесья», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Полесье»

«Верес» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Верес
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