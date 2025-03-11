11.03.2025, вторник, 16:30
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Украина. Премьер-лига, 21 тур
5 : 1
Завершен
Составы команд
Верес
Верес
3-3-1-2-1
23
5
Шевченко
3
Вовченко
33
Гончаренко
7
Степанюк
29
Кучеров
14
Харатин
27
Куция
11
Дахновский
99
Кампос
89
Гайдучик
4-1-3-1-1
23
Волынец
31
Майсурадзе
44
Чоботенко
55
Крушинский
15
Михайличенко
5
Сарапий
8
Бабенко
14
18
Андриевский
11
Гуцуляк
9
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
18
Андриевский
30
Йосефи
30
Йосефи
18
Андриевский
Остались в запасе
Верес
Полесье
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
55
Anton Vydrych
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
2
Максим Смиян
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
73
Mykhailo Kulyk
ВР
35
Nazar Balaba
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
55
Anton Vydrych
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
2
Максим Смиян
АП
77
Владислав Шарай
ЛВ
21
Orest Lepskyi
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
4
Матей Матич
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
2
Анди Хадрой
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Верес - Полесье
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Верес» против «Полесья», 21-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Верес» – «Полесье»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»