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  • «Ингулец» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

«Ингулец» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

8 марта 2025, 15:20
Ингулец
08.03.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Рух
90+7' О. Притула
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
20
Роман Волохатый
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
92
Богдан Слюбик
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
19
Евгений Пастух
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
4
Vitalii Dubilei
ЦЗ
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
26
Иван Лосенко
ЦП
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
12
Markiyan Bakus
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
88
Владислав Погорилый
ЦФ
4-2-4
12
Паламарчук
21
2
17
3
20
Волохатый
11
Пятов
59
99
27
Пушкарёв
42
3-2-3-1-1
1
Ледвий
29
Дидык
44
Холод
25
Горин
93
Роман
92
Слюбик
19
Пастух
16
Рябов
19
Карабин
9
Ременяк
23
Бабукарра
44
Жовтенко
44
Жовтенко
4
4
27
Пушкарёв
13
Фарасеенко
13
Фарасеенко
27
Пушкарёв
59
10
10
59
11
Пятов
26
Лосенко
26
Лосенко
11
Пятов
9
Ременяк
75
Китела
75
Китела
9
Ременяк
25
Горин
10
Притула
10
Притула
25
Горин
Остались в запасе
Ингулец
Рух
36
Антон Жилкин
ВР
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
Главный тренер
Василий Кобин
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
12
Markiyan Bakus
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
12
Markiyan Bakus
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Ингулец - Рух
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «Руха», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец» – «Рух»

«Ингулец» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Ингулец
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