08.03.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Украина. Премьер-лига, 20 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ингулец
Ингулец
4-2-4
12
Паламарчук
21
2
17
3
20
Волохатый
11
Пятов
59
99
27
Пушкарёв
42
3-2-3-1-1
1
Ледвий
29
Дидык
44
Холод
25
Горин
93
Роман
92
Слюбик
19
Пастух
16
Рябов
19
Карабин
9
Ременяк
23
Бабукарра
44
Жовтенко
44
Жовтенко
4
4
27
Пушкарёв
13
Фарасеенко
13
Фарасеенко
27
Пушкарёв
59
10
10
59
11
Пятов
26
Лосенко
26
Лосенко
11
Пятов
9
Ременяк
75
Китела
75
Китела
9
Ременяк
25
Горин
10
Притула
10
Притула
25
Горин
Остались в запасе
Ингулец
Рух
36
Антон Жилкин
ВР
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
Главный тренер
Василий Кобин
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
12
Markiyan Bakus
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
88
Kristian Svystun
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
12
Markiyan Bakus
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Ингулец - Рух
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «Руха», 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец» – «Рух»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»