06.03.2025, четверг, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Кадисия
Аль-Кадисия
4-1-2-1-2
1
Кастелс
4
Такри
6
Начо
17
Альварес
2
Абулшамат
6
Фернандес
8
Нандес
21
Пуэртас
7
Аль-Аммар
33
Киньонес
7
Обамеянг
3-3-1-2-1
1
Райкович
27
Аль-Сагур
6
Аль-Муса
42
Факихи
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
21
Пуэртас
52
Аль-Монассар
52
Аль-Монассар
21
Пуэртас
2
Абулшамат
11
Азази
11
Азази
2
Абулшамат
7
Аль-Аммар
40
40
7
Аль-Аммар
42
Факихи
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
42
Факихи
27
Аль-Сагур
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
27
Аль-Сагур
19
Диаби
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
19
Диаби
Остались в запасе
Аль-Кадисия
Аль-Иттихад
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
24
Мохаммед Касем
ЛЗ
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
39
Абдулрахман Аль-Давсари
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
9
Abdulaziz Al-Othman
ЦФ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
20
Ахмед Шарахили
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Аль-Кадисия - Аль-Иттихад
3
Всего ударов по воротам
19
6
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
4
2
Нарушения
12
8
Офсайды
1
3
Количество передач
462
575
Сейвы
4
4
Точность передач %
88
87
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
13
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Кадисия» против «Аль-Иттихада», 24-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Кадисия» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»