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Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Кадисия» против «Аль-Иттихада», 24-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Кадисия» – «Аль-Иттихад»