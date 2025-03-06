06.03.2025, четверг, 16:30
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Украина. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
4-1-3-3
14
Драмбаев
34
Муравский
4
22
Путря
5
Ноникашвили
11
Пасич
6
Танковский
22
Яшари
22
99
22
Момо
4-1-2-2-1
35
Нещерет
20
Караваев
4
Попов
32
Михавко
2
Вивчаренко
91
Михайленко
29
Буяльский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
22
Яшари
10
Авагимян
10
Авагимян
22
Яшари
91
Михайленко
6
Бражко
6
Бражко
91
Михайленко
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
39
Герреро
39
Герреро
7
Ярмоленко
Остались в запасе
ЛНЗ
Динамо К
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
77
Vladyslav Volodymyrovych Herych
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
77
Vladyslav Volodymyrovych Herych
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча ЛНЗ - Динамо К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Динамо» Киев, 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Динамо» Киев
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»