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  • «ЛНЗ» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

«ЛНЗ» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

6 марта 2025, 15:20
ЛНЗ
06.03.2025, четверг, 16:30
Украина. Премьер-лига, 20 тур
1 : 2
Завершен
Динамо К
49' М. Яшари
11' К. Вивчаренко 89' И. Путря (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
11
Геннадий Пасич
ЛП
5
Шота Ноникашвили
ОП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
6
Вячеслав Танковский
ЦП
22
Франсис Момо
ЦФ
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
29
Виталий Буяльский
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
ЛНЗ
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
Динамо К
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
6
Владимир Бражко
ОП
77
Vladyslav Volodymyrovych Herych
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
4-1-3-3
14
Драмбаев
34
Муравский
4
22
Путря
5
Ноникашвили
11
Пасич
6
Танковский
22
Яшари
22
99
22
Момо
4-1-2-2-1
35
Нещерет
20
Караваев
4
Попов
32
Михавко
2
Вивчаренко
91
Михайленко
29
Буяльский
10
Шапаренко
7
Ярмоленко
22
Кабаев
19
Ванат
22
Яшари
10
Авагимян
10
Авагимян
22
Яшари
91
Михайленко
6
Бражко
6
Бражко
91
Михайленко
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
29
Буяльский
8
Пихаленок
8
Пихаленок
29
Буяльский
7
Ярмоленко
39
Герреро
39
Герреро
7
Ярмоленко
Остались в запасе
ЛНЗ
Динамо К
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
77
Vladyslav Volodymyrovych Herych
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Остались в запасе
72
Kirill Samoilenko
ВР
94
Герман Пеньков
ВР
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
55
Хайдин Салиху
ЦЗ
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
17
Oleksandr Yakymenko
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
Остались в запасе
51
Валентин Моргун
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
77
Vladyslav Volodymyrovych Herych
ЦП
19
Роман Саленко
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Александр Шовковский
Статистика матча ЛНЗ - Динамо К
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Динамо» Киев, 20-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ» – «Динамо» Киев

«ЛНЗ» – «Динамо» К: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Динамо К ЛНЗ
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