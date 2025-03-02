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  • «Аль-Иттихад» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Аль-Иттихад» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 20:50
Аль-Иттихад
02.03.2025, воскресенье, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Охдуд
39' У. Ауа
90+7' К. Бассогог
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
2
Данилу Перейра
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
15
Наиф Асири
ЦЗ
4
Саид Аль-Рубаи
(К) ЦЗ
37
Дамион Лоу
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
6
Петрос
ОП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
26
Yaseen Al-Zubaidi
ЦП
13
Кристиан Бассогог
ПП
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
27
Авад Фарадж
ЛЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
7
Pato
ЦФ
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
6
Аль-Муса
27
Аль-Сагур
91
Канте
6
Фабиньо
2
Перейра
10
Ауа
19
Диаби
24
Аль-Обуд
9
Бензема
4-1-3-2
28
Витор
4
Аль-Рубаи
37
Лоу
87
15
Асири
6
Петрос
13
Бассогог
26
16
Педроса
77
Годвин
2
Аль-Саид
15
Кадеш
42
Факихи
42
Факихи
15
Кадеш
24
Аль-Обуд
30
Эрнандес
30
Эрнандес
24
Аль-Обуд
19
Диаби
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
19
Диаби
2
Аль-Саид
98
Аль-Кайди
98
Аль-Кайди
2
Аль-Саид
26
12
12
26
15
Асири
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
15
Асири
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Охдуд
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
27
Авад Фарадж
ЛЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
7
Pato
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
27
Авад Фарадж
ЛЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
7
Pato
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Охдуд
3
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
12
Офсайды
1
3
Количество передач
750
349
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Охдуда», 23-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Охдуд»

«Аль-Иттихад» – «Аль-Охдуд»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Охдуд Аль-Иттихад
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