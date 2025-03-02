02.03.2025, воскресенье, 22:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
3-3-1-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
6
Аль-Муса
27
Аль-Сагур
91
Канте
6
Фабиньо
2
Перейра
10
Ауа
19
Диаби
24
Аль-Обуд
9
Бензема
4-1-3-2
28
Витор
4
Аль-Рубаи
37
Лоу
87
15
Асири
6
Петрос
13
Бассогог
26
16
Педроса
77
Годвин
2
Аль-Саид
15
Кадеш
42
Факихи
42
Факихи
15
Кадеш
24
Аль-Обуд
30
Эрнандес
30
Эрнандес
24
Аль-Обуд
19
Диаби
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
19
Диаби
2
Аль-Саид
98
Аль-Кайди
98
Аль-Кайди
2
Аль-Саид
26
12
12
26
15
Асири
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
15
Асири
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Охдуд
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
27
Авад Фарадж
ЛЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
7
Pato
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
27
Авад Фарадж
ЛЗ
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
7
Pato
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Охдуд
3
Всего ударов по воротам
6
10
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
5
Нарушения
7
12
Офсайды
1
3
Количество передач
750
349
Сейвы
0
2
Точность передач %
89
79
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
5
7
Удары из-за пределов штрафной
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Охдуда», 23-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Охдуд»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»