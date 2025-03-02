02.03.2025, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 26 тур
Турция. Суперлига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Составы команд
Фенербахче
Фенербахче
3-1-3-3
70
Эгрибаят
37
Шкриньяр
2
Сеюнджу
18
Мюлдюр
7
Фред
18
Костич
17
Шиманьски
70
Айдын
21
Эн-Несири
7
Джеко
10
Тадич
4-3-2-1
12
Пирич
7
Балчи
2
Талиссон
89
Сары
77
Вурал
6
Дикмен
6
Ракип
22
ван де Стрек
8
Сафури
81
Самудио
8
Ларссон
18
Мюлдюр
4
Джику
4
Джику
18
Мюлдюр
17
Шиманьски
4
Амрабат
4
Амрабат
17
Шиманьски
10
Тадич
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Тадич
21
Эн-Несири
94
Талиска
94
Талиска
21
Эн-Несири
7
Джеко
23
Тосун
23
Тосун
7
Джеко
77
Вурал
77
Дурсун
77
Дурсун
77
Вурал
22
ван де Стрек
12
Дженепо
12
Дженепо
22
ван де Стрек
81
Самудио
25
Таунсенд
25
Таунсенд
81
Самудио
6
Ракип
16
16
6
Ракип
Остались в запасе
Фенербахче
Антальяспор
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
29
Hasan Ürkmez
ЦП
33
Berkay Topdemir
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Остались в запасе
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
29
Hasan Ürkmez
ЦП
33
Berkay Topdemir
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Статистика матча Фенербахче - Антальяспор
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
10
3
Офсайды
2
2
Количество передач
429
461
Сейвы
0
5
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.14
Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Антальяспора», 26-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Антальяспор»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»