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  • «Фенербахче» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Фенербахче» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 19:20
Фенербахче
02.03.2025, воскресенье, 20:30
Турция. Суперлига, 26 тур
3 : 0
Завершен
Антальяспор
9' М. Мюлдюр 26' Д. Тадич 30' Ю. Эн-Несири
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
70
Огуз Айдын
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
7
Фред
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Антальяспор
12
Кенан Пирич
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
2
Талиссон
ЦЗ
89
Вейсел Сары
(К) ЦЗ
7
Буньямин Балчи
ПЗ
81
Брайан Самудио
ЛВ
6
Сонер Дикмен
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
8
Сэм Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
94
Талиска
АП
17
Бурак Капачак
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Антальяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
29
Hasan Ürkmez
ЦП
33
Berkay Topdemir
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
3-1-3-3
70
Эгрибаят
37
Шкриньяр
2
Сеюнджу
18
Мюлдюр
7
Фред
18
Костич
17
Шиманьски
70
Айдын
21
Эн-Несири
7
Джеко
10
Тадич
4-3-2-1
12
Пирич
7
Балчи
2
Талиссон
89
Сары
77
Вурал
6
Дикмен
6
Ракип
22
ван де Стрек
8
Сафури
81
Самудио
8
Ларссон
18
Мюлдюр
4
Джику
4
Джику
18
Мюлдюр
17
Шиманьски
4
Амрабат
4
Амрабат
17
Шиманьски
10
Тадич
17
Кахведжи
17
Кахведжи
10
Тадич
21
Эн-Несири
94
Талиска
94
Талиска
21
Эн-Несири
7
Джеко
23
Тосун
23
Тосун
7
Джеко
77
Вурал
77
Дурсун
77
Дурсун
77
Вурал
22
ван де Стрек
12
Дженепо
12
Дженепо
22
ван де Стрек
81
Самудио
25
Таунсенд
25
Таунсенд
81
Самудио
6
Ракип
16
16
6
Ракип
Остались в запасе
Фенербахче
Антальяспор
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
29
Hasan Ürkmez
ЦП
33
Berkay Topdemir
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Остались в запасе
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Бурак Капачак
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
42
Эмреджан Узунхан
ЦЗ
29
Hasan Ürkmez
ЦП
33
Berkay Topdemir
ЦП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Статистика матча Фенербахче - Антальяспор
Всего ударов по воротам
15
4
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
8
5
Нарушения
10
3
Офсайды
2
2
Количество передач
429
461
Сейвы
0
5
Точность передач %
82
80
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
11
2
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
2.02
0.14

Смотреть прямую трансляцию матча «Фенербахче» против «Антальяспора», 26-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Фенербахче» – «Антальяспор»

«Фенербахче» – «Антальяспор»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Антальяспор Фенербахче
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