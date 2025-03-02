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  • «Заря» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Заря» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 15:20
Заря
02.03.2025, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Рух
74' Ф. Будковский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
55
Джордан
ЦЗ
10
Жуниньо
ЦЗ
21
Яков Башич
ОП
6
Деян Попара
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
29
Владимир Белоцерковец
АП
23
Z. Trontelj
ЦФ
9
Сильвио Вокрри
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
17
Денис Слюсар
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
44
Виталий Холод
ЦЗ
25
Олег Горин
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
19
Ярослав Карабин
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
19
Евгений Пастух
ЦП
9
Артур Ременяк
ПВ
88
Владислав Погорилый
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
97
Тимур Кораблин
ПВ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Рух
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
75
Андрей Китела
ПЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
35
Эдсон Фернандо
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
2-1-2-1-4
1
Сапутин
55
Джордан
10
Жуниньо
21
Башич
6
Попара
8
Яцык
29
Белоцерковец
23
22
Мичин
28
Будковский
9
Вокрри
3-2-3-1-1
1
Ледвий
29
Дидык
44
Холод
25
Горин
93
Роман
17
Слюсар
19
Карабин
16
Рябов
19
Пастух
9
Ременяк
88
Погорилый
9
Вокрри
99
Вакула
99
Вакула
9
Вокрри
22
Мичин
97
Кораблин
97
Кораблин
22
Мичин
10
Жуниньо
11
Горбач
11
Горбач
10
Жуниньо
16
Рябов
73
Лях
73
Лях
16
Рябов
25
Горин
6
Пидгурский
6
Пидгурский
25
Горин
9
Ременяк
11
Рунич
11
Рунич
9
Ременяк
93
Роман
70
Климчук
70
Климчук
93
Роман
Остались в запасе
Заря
Рух
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Заря - Рух
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Руха», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря»«Рух»

«Заря» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Заря
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