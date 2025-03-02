02.03.2025, воскресенье, 16:30
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Украина. Премьер-лига, 19 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Заря
Заря
2-1-2-1-4
1
Сапутин
55
Джордан
10
Жуниньо
21
Башич
6
Попара
8
Яцык
29
Белоцерковец
23
22
Мичин
28
Будковский
9
Вокрри
3-2-3-1-1
1
Ледвий
29
Дидык
44
Холод
25
Горин
93
Роман
17
Слюсар
19
Карабин
16
Рябов
19
Пастух
9
Ременяк
88
Погорилый
9
Вокрри
99
Вакула
99
Вакула
9
Вокрри
22
Мичин
97
Кораблин
97
Кораблин
22
Мичин
10
Жуниньо
11
Горбач
11
Горбач
10
Жуниньо
16
Рябов
73
Лях
73
Лях
16
Рябов
25
Горин
6
Пидгурский
6
Пидгурский
25
Горин
9
Ременяк
11
Рунич
11
Рунич
9
Ременяк
93
Роман
70
Климчук
70
Климчук
93
Роман
Остались в запасе
Заря
Рух
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
Главный тренер
Юрий Коваль
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
1
Дмитрий Мацапура
ВР
4
Габриэль Эскинья
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
14
Maksym Vasylets
ЦП
Остались в запасе
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
75
Андрей Китела
ПЗ
35
Эдсон Фернандо
ОП
20
Yuriy Tlumak
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Бекназ Алмазбеков
ЛВ
23
Фаал Бабукарра
ЦФ
Главный тренер
Юрий Коваль
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Заря - Рух
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Заря» против «Руха», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Заря» – «Рух»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»