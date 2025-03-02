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  • «Туран» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

«Туран» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

2 марта 2025, 12:50
Туран
02.03.2025, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Окжетпес
32' Ш. Умаров 70' Л. Згурский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
1
Егор Хаткевич
ВР
77
Хуршидбек Мухторов
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
2
Одил Абдумажидов
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
5
Горан Миложко
ОП
23
Абинур Нурымбет
АП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
9
Абылайхан Жумабек
ЦФ
15
Лука Згурский
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Окжетпес
13
Кажимукан Толепберген
ВР
4
Виктор Зябко
ЦЗ
3
Нурлан Даиров
ЦЗ
96
Алияр Мухаммед
ЛВ
7
Батырхан Тажибай
ЦП
19
Даурен Жумат
ЦП
17
Дамир Марат
ЦП
6
Аслан Дарабаев
ЦП
20
Арсен Аширбек
ПВ
8
Адам Адахаджиев
ЦФ
15
Нияз Идрисов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
7
Игорь Стасевич
ЛВ
8
Бехруз Аскаров
ЦП
14
Константин Дорофеев
ЦФ
11
Еркебулан Тойбеков
ЦФ
Окжетпес
22
Данил Подымский
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
5
Санжар Сатанов
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
9
Шынгыс Флюк
ЦФ
90
Страхиня Йованович
ЦФ
4-2-2-2
1
Хаткевич
77
Мухторов
56
Юденков
2
Абдумажидов
15
Пайович
77
Совпель
5
Миложко
23
Нурымбет
17
Умаров
15
Згурский
9
Жумабек
2-4-2-2
13
Толепберген
4
Зябко
3
Даиров
19
Жумат
17
Марат
6
Дарабаев
7
Тажибай
20
Аширбек
96
Мухаммед
15
Идрисов
8
Адахаджиев
15
Згурский
14
Дорофеев
14
Дорофеев
15
Згурский
23
Нурымбет
8
Аскаров
8
Аскаров
23
Нурымбет
9
Жумабек
7
Стасевич
7
Стасевич
9
Жумабек
17
Умаров
11
Тойбеков
11
Тойбеков
17
Умаров
8
Адахаджиев
5
Сатанов
5
Сатанов
8
Адахаджиев
6
Дарабаев
19
Прокопенко
19
Прокопенко
6
Дарабаев
96
Мухаммед
9
Флюк
9
Флюк
96
Мухаммед
17
Марат
90
Йованович
90
Йованович
17
Марат
Остались в запасе
Туран
Окжетпес
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
Главный тренер
Виталий Жуковский
22
Данил Подымский
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Статистика матча Туран - Окжетпес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Окжетпеса», 1-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран»«Окжетпес»

«Туран» – «Окжетпес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 марта 2025

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Окжетпес Туран
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