Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Окжетпеса», 1-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Окжетпес»