02.03.2025, воскресенье, 14:00
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Туран
Туран
4-2-2-2
1
Хаткевич
77
Мухторов
56
Юденков
2
Абдумажидов
15
Пайович
77
Совпель
5
Миложко
23
Нурымбет
17
Умаров
15
Згурский
9
Жумабек
2-4-2-2
13
Толепберген
4
Зябко
3
Даиров
19
Жумат
17
Марат
6
Дарабаев
7
Тажибай
20
Аширбек
96
Мухаммед
15
Идрисов
8
Адахаджиев
15
Згурский
14
Дорофеев
14
Дорофеев
15
Згурский
23
Нурымбет
8
Аскаров
8
Аскаров
23
Нурымбет
9
Жумабек
7
Стасевич
7
Стасевич
9
Жумабек
17
Умаров
11
Тойбеков
11
Тойбеков
17
Умаров
8
Адахаджиев
5
Сатанов
5
Сатанов
8
Адахаджиев
6
Дарабаев
19
Прокопенко
19
Прокопенко
6
Дарабаев
96
Мухаммед
9
Флюк
9
Флюк
96
Мухаммед
17
Марат
90
Йованович
90
Йованович
17
Марат
Остались в запасе
Туран
Окжетпес
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
Главный тренер
Виталий Жуковский
22
Данил Подымский
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ВР
5
Аскар Сатышев
ЦЗ
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
Остались в запасе
22
Данил Подымский
ВР
21
Султан Абилгазы
ЦЗ
16
Бексултан Шамши
ЦЗ
28
Виктор Гунченко
ПЗ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Главный тренер
Андрей Ферапонтов
Статистика матча Туран - Окжетпес
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Окжетпеса», 1-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 марта в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Окжетпес»
- Матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»