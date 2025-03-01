КАМАЗ
01.03.2025, суббота, 17:00
Россия. Первая лига, 22 тур
Россия. Первая лига, 22 тур
2 : 1
Завершен
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Арсенал
78' Д. Караев
90' А. Дерюгин
27' М. Алинви
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
31
Артур Анисимов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
23
Артем Гюрджан
ЦЗ
18
Дмитрий Тананеев
ЦЗ
2
Давид Хубаев
ЦП
20
Илья Жигулев
ЦП
53
Александр Дерюгин
АП
33
Борис Фартуна
АП
10
Роман Защепкин
АП
11
Руслан Апеков
ЛВ
59
Даниил Моторин
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Арсенал
18
Михаил Цулая
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
23
Захар Волков
ЦЗ
44
Алексей Бердников
ЦЗ
4
Даниил Пенчиков
ПЗ
17
Маттео Алинви
ОП
33
Дмитрий Сергеев
ОП
78
Данил Липовой
ЛВ
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
22
Алан Цараев
ПВ
9
Амур Калмыков
ЦФ
Главный тренер
Александр Сторожук
КАМАЗ
16
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
7
Руслан Аюкин
ЦП
77
Никита Платон
ЦП
19
Ренат Голыбин
АП
17
Максим Лаук
ЛВ
37
Николай Ермолаев
ПВ
9
Давид Караев
ЦФ
Арсенал
36
Михаил Левашов
ВР
46
Илья Москаленчик
ЛЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
64
Давид Семенчук
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
14
Милош Брнович
ЦП
6
Владислав Левин
ЦП
50
Ilya Sokolov
ЦП
20
Ансор Хабибов
ЦП
8
Артем Попов
ПВ
19
Кирилл Богданец
ПВ
25
Урош Джуранович
ЦФ
3-2-3-2
31
Анисимов
13
Почивалин
18
Тананеев
23
Гюрджан
2
Хубаев
20
Жигулев
11
Апеков
10
Защепкин
33
Фартуна
59
Моторин
53
Дерюгин
4-2-3-1
18
Цулая
4
Пенчиков
23
Волков
44
Бердников
31
Большаков
17
Алинви
33
Сергеев
22
Цараев
78
Липовой
10
Гелоян
9
Калмыков
13
Почивалин
7
Аюкин
7
Аюкин
13
Почивалин
11
Апеков
17
Лаук
17
Лаук
11
Апеков
20
Жигулев
9
Караев
9
Караев
20
Жигулев
Брнович
3
Ботака-Иобома
3
Ботака-Иобома
Брнович
17
Алинви
14
Брнович
14
Брнович
17
Алинви
78
Липовой
50
50
78
Липовой
44
Бердников
8
Попов
8
Попов
44
Бердников
9
Калмыков
25
Джуранович
25
Джуранович
9
Калмыков
Остались в запасе
КАМАЗ
Арсенал
16
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
77
Никита Платон
ЦП
19
Ренат Голыбин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
36
Михаил Левашов
ВР
46
Илья Москаленчик
ЛЗ
64
Давид Семенчук
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
6
Владислав Левин
ЦП
20
Ансор Хабибов
ЦП
19
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Александр Сторожук
Остались в запасе
16
Илья Купцов
ВР
1
Дмитрий Герасимов
ВР
3
Даниил Маругин
ЦЗ
76
Артем Суханов
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
6
Иван Козлов
ОП
77
Никита Платон
ЦП
19
Ренат Голыбин
АП
37
Николай Ермолаев
ПВ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
46
Илья Москаленчик
ЛЗ
64
Давид Семенчук
ЦЗ
59
Тигран Аванесян
ОП
6
Владислав Левин
ЦП
20
Ансор Хабибов
ЦП
19
Кирилл Богданец
ПВ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Александр Сторожук
Статистика матча КАМАЗ - Арсенал
3
1
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «КАМАЗ» против «Арсенала», 22-й тур Первой лиги на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 марта в 17:00 по московскому времени.
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