28.02.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Штутгарт
Штутгарт
3-3-1-3
1
Нюбель
29
Ельч
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
10
Фюрих
27
Вольтемаде
18
Левелинг
26
Ундав
3-1-2-3-1
1
Нойер
15
Дайер
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
36
Палинья
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
10
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
24
Хабот
3
Хендрикс
3
Хендрикс
24
Хабот
18
Левелинг
20
Мийо
20
Мийо
18
Левелинг
10
Фюрих
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
10
Фюрих
16
Каразор
9
Демирович
9
Демирович
16
Каразор
19
Дэвис
21
Ито
21
Ито
19
Дэвис
27
Лаймер
44
Станишич
44
Станишич
27
Лаймер
10
Сане
21
Коман
21
Коман
10
Сане
17
Олисе
7
Гнабри
7
Гнабри
17
Олисе
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Штутгарт - Бавария
4
3
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
13
Офсайды
2
2
Количество передач
464
430
Сейвы
5
2
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.94
2.17
Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Баварии», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 22:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Бавария»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 3».
- Также будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»