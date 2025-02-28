Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Штутгарт» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

«Штутгарт» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

28 февраля 2025, 21:20
Штутгарт
28.02.2025, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 24 тур
1 : 3
Завершен
Бавария
34' А. Штиллер
45' М. Олисе 64' Л. Горецка 90' К. Коман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Штутгарт
1
Александр Нюбель
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
29
Финн Ельч
ЦЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
16
Атакан Каразор
(К) ЦЗ
4
Йоша Вагноман
ПЗ
6
Ангело Штиллер
ОП
10
Крис Фюрих
ПВ
26
Дениз Ундав
ЦФ
18
Джейми Левелинг
ЦФ
27
Ник Вольтемаде
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Бавария
1
Мануэль Нойер
(К) ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
3
Ким Мин-Джэ
ЦЗ
36
Жоау Палинья
ОП
27
Конрад Лаймер
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
10
Лерой Сане
ПВ
17
Майкл Олисе
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
14
Лука Жакес
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
9
Эрмедин Демирович
ЦФ
Бавария
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
21
Хироки Ито
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
40
Габриэль Видович
ЦФ
3-3-1-3
1
Нюбель
29
Ельч
24
Хабот
16
Каразор
7
Миттельштадт
6
Штиллер
4
Вагноман
10
Фюрих
27
Вольтемаде
18
Левелинг
26
Ундав
3-1-2-3-1
1
Нойер
15
Дайер
3
Мин-Джэ
19
Дэвис
36
Палинья
27
Лаймер
27
Горецка
17
Олисе
10
Мусиала
10
Сане
9
Кейн
24
Хабот
3
Хендрикс
3
Хендрикс
24
Хабот
18
Левелинг
20
Мийо
20
Мийо
18
Левелинг
10
Фюрих
7
Брун-Ларсен
7
Брун-Ларсен
10
Фюрих
16
Каразор
9
Демирович
9
Демирович
16
Каразор
19
Дэвис
21
Ито
21
Ито
19
Дэвис
27
Лаймер
44
Станишич
44
Станишич
27
Лаймер
10
Сане
21
Коман
21
Коман
10
Сане
17
Олисе
7
Гнабри
7
Гнабри
17
Олисе
10
Мусиала
13
Мюллер
13
Мюллер
10
Мусиала
Остались в запасе
Штутгарт
Бавария
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Главный тренер
Себастьян Хенесс
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Венсан Компани
Остались в запасе
1
Фабиан Бредлов
ВР
14
Лука Жакес
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
14
Янник Кайтель
ЦП
32
Фабиан Ридер
ЦП
Остались в запасе
40
Йонас Урбиг
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
40
Габриэль Видович
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Венсан Компани
Статистика матча Штутгарт - Бавария
4
3
Всего ударов по воротам
12
17
Удары в створ
3
8
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
12
13
Офсайды
2
2
Количество передач
464
430
Сейвы
5
2
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
10
10
Удары из-за пределов штрафной
2
7
xG (ожидаемые голы)
0.94
2.17

Смотреть прямую трансляцию матча «Штутгарт» против «Баварии», 24-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 22:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Штутгарт» – «Бавария»

«Штутгарт» – «Бавария»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Бавария Штутгарт
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Реал» проигнорировал уход Роналду из сборной Португалии – остальные клубы отреагировали
09:17
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+