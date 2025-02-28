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  • «Оболонь» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

«Оболонь» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

28 февраля 2025, 12:50
Оболонь
28.02.2025, пятница, 14:00
Украина. Премьер-лига, 19 тур
0 : 0
Завершен
Полесье
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оболонь
31
Denys Marchenko
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
37
Валерий Дубко
ЦЗ
55
Сергей Суханов
ПЗ
7
Виктор Близниченко
ЛВ
77
Константин Бычек
ЛВ
5
Владислав Приймак
ОП
44
Вадим Витенчук
ОП
17
Руслан Черненко
ЦП
97
Олег Ильин
ПВ
9
Ростислав Тарануха
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
34
João Vialle
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
60
Максим Мельниченко
ОП
18
Александр Андриевский
ЦП
7
Александр Назаренко
ПВ
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Оболонь
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
24
Егор Прокопенко
ЛЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
32
Andriy Lomnytskyi
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
10
Олег Слободян
АП
9
Денис Устименко
ЦФ
99
Denys Teslyuk
ЦФ
97
Daniil Yushko
ЦФ
Полесье
71
Danylo Suntsov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
30
Томер Йосефи
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
3-2-1-3-1
31
95
Стасюк
37
Дубко
55
Суханов
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
77
Бычек
7
Близниченко
97
Ильин
9
Тарануха
3-3-1-2-1
23
Волынец
34
55
Крушинский
44
Чоботенко
31
Майсурадзе
60
Мельниченко
15
Михайличенко
18
Андриевский
7
Назаренко
11
Гуцуляк
9
7
Близниченко
24
Прокопенко
24
Прокопенко
7
Близниченко
44
Витенчук
5
Курко
5
Курко
44
Витенчук
17
Черненко
32
32
17
Черненко
9
Тарануха
10
Слободян
10
Слободян
9
Тарануха
77
Бычек
9
Устименко
9
Устименко
77
Бычек
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
60
Мельниченко
30
Йосефи
30
Йосефи
60
Мельниченко
7
Назаренко
14
14
7
Назаренко
55
Крушинский
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
55
Крушинский
Остались в запасе
Оболонь
Полесье
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
97
Daniil Yushko
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
71
Danylo Suntsov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
97
Daniil Yushko
ЦФ
Остались в запасе
71
Danylo Suntsov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Оболонь - Полесье
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Полесье», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Полесье»

«Оболонь» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Оболонь
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