Составы команд
Оболонь
Оболонь
3-2-1-3-1
31
95
Стасюк
37
Дубко
55
Суханов
5
Приймак
44
Витенчук
17
Черненко
77
Бычек
7
Близниченко
97
Ильин
9
Тарануха
3-3-1-2-1
23
Волынец
34
55
Крушинский
44
Чоботенко
31
Майсурадзе
60
Мельниченко
15
Михайличенко
18
Андриевский
7
Назаренко
11
Гуцуляк
9
7
Близниченко
24
Прокопенко
24
Прокопенко
7
Близниченко
44
Витенчук
5
Курко
5
Курко
44
Витенчук
17
Черненко
32
32
17
Черненко
9
Тарануха
10
Слободян
10
Слободян
9
Тарануха
77
Бычек
9
Устименко
9
Устименко
77
Бычек
31
Майсурадзе
3
Тэйлор
3
Тэйлор
31
Майсурадзе
60
Мельниченко
30
Йосефи
30
Йосефи
60
Мельниченко
7
Назаренко
14
14
7
Назаренко
55
Крушинский
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
55
Крушинский
Остались в запасе
Оболонь
Полесье
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
97
Daniil Yushko
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
71
Danylo Suntsov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
1
Назарий Федоривский
ВР
23
Александр Рыбка
ВР
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
22
Oleksandr Feshchenko
ЦЗ
4
Тарас Мороз
ОП
70
Kiril Korkh
ЦП
99
Denys Teslyuk
ЦФ
97
Daniil Yushko
ЦФ
Остались в запасе
71
Danylo Suntsov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
14
Ofek Biton
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
90
Cauã Paixão
ЦФ
Главный тренер
Валерий Иващенко
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Оболонь - Полесье
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Оболонь» против «Полесье», 19-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 февраля в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Оболонь» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»