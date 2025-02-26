26.02.2025, среда, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Халидж
Халидж
4-2-2-2
23
Сехич
33
Аль-Мутайри
32
Тиссеран
3
Аль-Хабрани
39
Аль-Хамсл
18
Аль-Хавсави
47
Абу Аль-Шамат
10
Мартинш
7
Фортунис
15
Хамзи
9
Аль-Салем
3-3-3-1
1
Райкович
13
Шанкити
6
Аль-Муса
15
Кадеш
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
24
Аль-Обуд
80
Аль-Гамди
19
Диаби
9
Бензема
3
Аль-Хабрани
19
Аль-Фахад
19
Аль-Фахад
3
Аль-Хабрани
39
Аль-Хамсл
88
Аль-Сумайри
88
Аль-Сумайри
39
Аль-Хамсл
47
Абу Аль-Шамат
99
Мург
99
Мург
47
Абу Аль-Шамат
18
Аль-Хавсави
10
Шериф
10
Шериф
18
Аль-Хавсави
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
24
Аль-Обуд
6
Аль-Нашри
6
Аль-Нашри
24
Аль-Обуд
80
Аль-Гамди
77
Саид
77
Саид
80
Аль-Гамди
Остались в запасе
Халидж
Аль-Иттихад
50
Раед Озайби
ВР
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
71
Hussain Al Sultan
ЦФ
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
50
Раед Озайби
ВР
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
71
Hussain Al Sultan
ЦФ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Статистика матча Халидж - Аль-Иттихад
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
6
9
Офсайды
1
1
Количество передач
486
557
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Халидж» против «Аль-Иттихада», 22-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Халидж» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»