Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Халидж» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025

«Халидж» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025

26 февраля 2025, 18:50
Халидж
26.02.2025, среда, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
90+6' К. Фортунис (П)
78' А. Аль-Обуд
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халидж
23
Ибрахим Сехич
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
3
Мохаммед Аль-Хабрани
ЦЗ
39
Саид Аль-Хамсл
ПЗ
10
Фабиу Мартинш
(К) ЛВ
18
Мурад Аль-Хавсави
ЦП
47
Салех Абу Аль-Шамат
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
15
Мансур Хамзи
ЦФ
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Халидж
50
Раед Озайби
ВР
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
19
Абдулла Аль-Фахад
ЦЗ
88
Халед Аль-Сумайри
ОП
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
10
Мохамед Шериф
ЦФ
71
Hussain Al Sultan
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
77
Абдулела Саид
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-2-2-2
23
Сехич
33
Аль-Мутайри
32
Тиссеран
3
Аль-Хабрани
39
Аль-Хамсл
18
Аль-Хавсави
47
Абу Аль-Шамат
10
Мартинш
7
Фортунис
15
Хамзи
9
Аль-Салем
3-3-3-1
1
Райкович
13
Шанкити
6
Аль-Муса
15
Кадеш
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
24
Аль-Обуд
80
Аль-Гамди
19
Диаби
9
Бензема
3
Аль-Хабрани
19
Аль-Фахад
19
Аль-Фахад
3
Аль-Хабрани
39
Аль-Хамсл
88
Аль-Сумайри
88
Аль-Сумайри
39
Аль-Хамсл
47
Абу Аль-Шамат
99
Мург
99
Мург
47
Абу Аль-Шамат
18
Аль-Хавсави
10
Шериф
10
Шериф
18
Аль-Хавсави
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
24
Аль-Обуд
6
Аль-Нашри
6
Аль-Нашри
24
Аль-Обуд
80
Аль-Гамди
77
Саид
77
Саид
80
Аль-Гамди
Остались в запасе
Халидж
Аль-Иттихад
50
Раед Озайби
ВР
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
71
Hussain Al Sultan
ЦФ
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
50
Раед Озайби
ВР
14
Али Аль-Шаафи
ЦЗ
24
Ali Abdoulraouf Alabdrabalnabi
ЦП
19
Mohammed Al Abdullah
ЦП
71
Hussain Al Sultan
ЦФ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
41
Mohammed Fallatah
ЦП
30
Унаи Эрнандес
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Статистика матча Халидж - Аль-Иттихад
2
Всего ударов по воротам
12
12
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
6
6
Нарушения
6
9
Офсайды
1
1
Количество передач
486
557
Сейвы
4
3
Точность передач %
84
86
Удары мимо ворот
4
2
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Халидж» против «Аль-Иттихада», 22-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Халидж» – «Аль-Иттихад»

«Халидж» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Халидж
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
21
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+