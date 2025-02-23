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  • «Динамо» К – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

«Динамо» К – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

23 февраля 2025, 17:50
Динамо К
23.02.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Карпаты
54' Н. Михайленко 75' В. Ванат
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
91
Николай Михайленко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
47
Жан Педросо
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ОП
5
Алексей Сыч
ОП
27
Олег Очеретко
АП
8
Амбросий Чачуа
АП
37
Бруниньо
АП
26
Ян Костенко
ЦФ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Динамо К
74
Денис Игнатенко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
9
Назар Волошин
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Карпаты
5
Андрей Булеза
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
5
Patricio Tanda
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
19
Chaban Ivanovych
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
33
Stênio
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
4-1-2-2-1
35
Нещерет
2
Вивчаренко
4
Попов
32
Михавко
18
Тымчик
91
Михайленко
8
Пихаленок
29
Буяльский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
3-2-3-2
1
Кинарейкин
11
Мирошниченко
47
Педросо
4
Бабогло
21
Альварес
5
Сыч
8
Чачуа
37
Бруниньо
27
Очеретко
95
Краснопир
26
Костенко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
8
Пихаленок
6
Бражко
6
Бражко
8
Пихаленок
29
Буяльский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
29
Буяльский
91
Михайленко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
91
Михайленко
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
8
Чачуа
5
5
8
Чачуа
27
Очеретко
33
33
27
Очеретко
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
Остались в запасе
Динамо К
Карпаты
74
Денис Игнатенко
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
5
Андрей Булеза
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
19
Chaban Ivanovych
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Остались в запасе
5
Андрей Булеза
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
19
Chaban Ivanovych
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Динамо К - Карпаты
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» К против «Карпаты», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» К – «Карпаты»

«Динамо» К – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 23 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Динамо К
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