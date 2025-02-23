23.02.2025, воскресенье, 19:00
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Украина. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
35
Нещерет
2
Вивчаренко
4
Попов
32
Михавко
18
Тымчик
91
Михайленко
8
Пихаленок
29
Буяльский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
3-2-3-2
1
Кинарейкин
11
Мирошниченко
47
Педросо
4
Бабогло
21
Альварес
5
Сыч
8
Чачуа
37
Бруниньо
27
Очеретко
95
Краснопир
26
Костенко
2
Вивчаренко
44
Дубинчак
44
Дубинчак
2
Вивчаренко
8
Пихаленок
6
Бражко
6
Бражко
8
Пихаленок
29
Буяльский
10
Шапаренко
10
Шапаренко
29
Буяльский
91
Михайленко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
91
Михайленко
7
Ярмоленко
9
Волошин
9
Волошин
7
Ярмоленко
8
Чачуа
5
5
8
Чачуа
27
Очеретко
33
33
27
Очеретко
95
Краснопир
9
9
95
Краснопир
Остались в запасе
Динамо К
Карпаты
74
Денис Игнатенко
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
5
Андрей Булеза
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
19
Chaban Ivanovych
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Владислав Лупашко
Остались в запасе
74
Денис Игнатенко
ВР
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Остались в запасе
5
Андрей Булеза
ЛЗ
55
Тимур Стецков
ЛЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
19
Chaban Ivanovych
ЦП
16
Chaban Ivanovych
ЦП
12
Евгений Подлепенец
ПВ
29
Nazar Sushchak
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Владислав Лупашко
Статистика матча Динамо К - Карпаты
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» К против «Карпаты», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 23 февраля в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» К – «Карпаты»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»