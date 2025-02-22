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  • «Ингулец» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

«Ингулец» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

22 февраля 2025, 15:20
Ингулец
22.02.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Полесье
63' F. Batista
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ингулец
12
Алексей Паламарчук
ВР
21
Artem Benediuk
ЦЗ
2
Stanislav-Nuri Malish
ЦЗ
44
Oleksandr Zhovtenko
ЦЗ
44
Александр Жовтенко
ЦЗ
17
Vitalii Katrych
ЦЗ
26
Иван Лосенко
ЦП
11
Александр Пятов
ЦП
10
Valerii Sad
ЦП
20
Роман Волохатый
ЦП
27
Олег Пушкарёв
ЦФ
59
Bogdan Mogilnyi
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
30
Томер Йосефи
ЦП
6
Таллес Коста
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
9
Facundo Batista
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Ингулец
36
Антон Жилкин
ВР
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
13
Виталий Фарасеенко
ЦП
7
Vitaliy Faraseyenko
ЦП
87
Maksym Skorokhod
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
99
Serhiy Kyslenko
ЦФ
Полесье
1
Олег Кудрик
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
60
Максим Мельниченко
ОП
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
90
Cauã Paixão
ЦФ
98
André Gonçalves
ЦФ
19
Андре Гонсалвеш
ЦФ
3-2-4-2
12
Паламарчук
44
44
Жовтенко
17
2
21
26
Лосенко
10
20
Волохатый
11
Пятов
59
27
Пушкарёв
4-1-3-1-1
23
Волынец
31
Майсурадзе
55
Крушинский
44
Чоботенко
15
Михайличенко
5
Сарапий
30
Йосефи
6
Коста
18
Андриевский
11
Гуцуляк
9
10
13
Фарасеенко
13
Фарасеенко
10
11
Пятов
87
87
11
Пятов
26
Лосенко
99
99
26
Лосенко
18
Андриевский
60
Мельниченко
60
Мельниченко
18
Андриевский
9
30
Леднев
30
Леднев
9
30
Йосефи
7
Назаренко
7
Назаренко
30
Йосефи
6
Коста
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
6
Коста
Остались в запасе
Ингулец
Полесье
36
Антон Жилкин
ВР
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
7
Vitaliy Faraseyenko
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
1
Олег Кудрик
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
98
André Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
7
Vitaliy Faraseyenko
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
98
André Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Ингулец - Полесье
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «Полесья», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец» – «Полесье»

«Ингулец» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Ингулец
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