22.02.2025, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Украина. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Ингулец
Ингулец
3-2-4-2
12
Паламарчук
44
44
Жовтенко
17
2
21
26
Лосенко
10
20
Волохатый
11
Пятов
59
27
Пушкарёв
4-1-3-1-1
23
Волынец
31
Майсурадзе
55
Крушинский
44
Чоботенко
15
Михайличенко
5
Сарапий
30
Йосефи
6
Коста
18
Андриевский
11
Гуцуляк
9
10
13
Фарасеенко
13
Фарасеенко
10
11
Пятов
87
87
11
Пятов
26
Лосенко
99
99
26
Лосенко
18
Андриевский
60
Мельниченко
60
Мельниченко
18
Андриевский
9
30
Леднев
30
Леднев
9
30
Йосефи
7
Назаренко
7
Назаренко
30
Йосефи
6
Коста
19
Гонсалвеш
19
Гонсалвеш
6
Коста
Остались в запасе
Ингулец
Полесье
36
Антон Жилкин
ВР
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
7
Vitaliy Faraseyenko
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
1
Олег Кудрик
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
98
André Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
36
Антон Жилкин
ВР
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
14
Andrii Melenchuk
ЦЗ
3
Oleksandr Dykhtiaruk
ЦЗ
26
Владислав Сидоренко
ПЗ
7
Vitaliy Faraseyenko
ЦП
11
Vladyslav Chaban
ЦП
42
Ilya Gadzhuk
ЦФ
Остались в запасе
1
Олег Кудрик
ВР
71
Danylo Suntsov
ВР
34
João Vialle
ЦЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
13
Даниил Бескоровайный
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
90
Cauã Paixão
ЦФ
98
André Gonçalves
ЦФ
Главный тренер
Василий Кобин
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Ингулец - Полесье
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ингулец» против «Полесья», 18-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 22 февраля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ингулец» – «Полесье»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «PARI».
Источник: «Бомбардир»