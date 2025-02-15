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  • «Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

«Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

15 февраля 2025, 19:20
Аль-Вахда
15.02.2025, суббота, 20:30
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 4
Завершен
Аль-Иттихад
42' Д. Эль-Ямик
37' М. Шанкити 45' К. Бензема 60' С. Бергвейн 90+5' У. Ауа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Вахда
1
Абдулла Аль-Оаишер
ВР
17
Abdullah Al-Hafith
(К) ЦЗ
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
2
Ali Al-Salem
ЦЗ
2
Саид Аль-Мовалад
ПЗ
8
Юссеф Амин
ЛВ
11
Крейг Гудвин
ЛВ
4
Александру Крету
ЦП
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
35
Mohamed Al Makahasi
ЦП
18
Саад Бгуир
АП
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Вахда
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ОП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
80
Яхья Наджи
ПВ
9
Одион Игало
ЦФ
97
Murad Khadhari
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-3-3
1
Аль-Оаишер
17
5
Эль-Ямик
2
2
Аль-Мовалад
4
Крету
7
Бакуна
35
11
Гудвин
18
Бгуир
8
Амин
3-3-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
5
Аль-Амри
15
Кадеш
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
4
Крету
4
Бакшвин
4
Бакшвин
4
Крету
8
Амин
28
28
8
Амин
11
Гудвин
80
Наджи
80
Наджи
11
Гудвин
5
Аль-Амри
6
Аль-Муса
6
Аль-Муса
5
Аль-Амри
6
Фабиньо
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
6
Фабиньо
91
Канте
6
Аль-Нашри
6
Аль-Нашри
91
Канте
19
Диаби
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
19
Диаби
13
Шанкити
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
13
Шанкити
Остались в запасе
Аль-Вахда
Аль-Иттихад
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
9
Одион Игало
ЦФ
97
Murad Khadhari
ЦФ
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
47
Ahmed Al Rashidi
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
19
Saad Al Qahtani
ЦЗ
5
Али Макки
ЦЗ
9
Одион Игало
ЦФ
97
Murad Khadhari
ЦФ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Статистика матча Аль-Вахда - Аль-Иттихад
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
6
6
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
6
Нарушения
3
6
Офсайды
1
2
Количество передач
287
716
Сейвы
1
5
Точность передач %
78
91
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
6
Удары из пределов штрафной
6
15
Удары из-за пределов штрафной
4
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Вахда» против «Аль-Иттихада», 20-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 февраля в 20:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Вахда»«Аль-Иттихад»

«Аль-Вахда» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Вахда
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