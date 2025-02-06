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  • «Аль-Таавун» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025

«Аль-Таавун» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025

6 февраля 2025, 18:50
Аль-Таавун
06.02.2025, четверг, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Иттихад
45+10' М. Барроу
21' А. Аль-Обуд 90+5' К. Бензема
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Таавун
13
Абдулкаддус Аттие
ВР
23
Валид Аль-Ахмед
ЦЗ
93
Авн Аль-Салули
ЦЗ
22
Renne Rivas
ЦЗ
2
Мохаммед Махзари
ОП
18
Ашраф Эль-Махдиуи
(К) ОП
11
Хаттан Бахебри
ЦП
76
Файкал Файр
ЦП
6
Саад Аль-Нассер
АП
9
Роджер Мартинес
ЦФ
99
Муса Барроу
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
6
Фабиньо
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Таавун
25
Abdulrahman Alsenaid
ВР
19
Фахад Аль-Абдулразик
ЦЗ
6
Султан Аль-Фархан
ОП
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
10
Абдельхамид Сабири
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
33
Anas Al Ghamdi
ЦФ
9
Абдулфаттах Адам
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
3-2-2-1-2
13
Аттие
23
Аль-Ахмед
93
Аль-Салули
22
2
Махзари
18
Эль-Махдиуи
11
Бахебри
76
Файр
6
Аль-Нассер
99
Барроу
9
Мартинес
3-3-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
6
Аль-Муса
15
Кадеш
2
Перейра
6
Фабиньо
91
Канте
10
Ауа
24
Аль-Обуд
34
Бергвейн
9
Бензема
2
Махзари
19
Аль-Абдулразик
19
Аль-Абдулразик
2
Махзари
18
Эль-Махдиуи
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
18
Эль-Махдиуи
11
Бахебри
10
Сабири
10
Сабири
11
Бахебри
9
Мартинес
9
Адам
9
Адам
9
Мартинес
6
Аль-Муса
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
6
Аль-Муса
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
10
Ауа
6
Аль-Нашри
6
Аль-Нашри
10
Ауа
24
Аль-Обуд
19
Диаби
19
Диаби
24
Аль-Обуд
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Иттихад
25
Abdulrahman Alsenaid
ВР
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
33
Anas Al Ghamdi
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
25
Abdulrahman Alsenaid
ВР
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
33
Anas Al Ghamdi
ЦФ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Иттихад
3
1
Всего ударов по воротам
13
20
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
9
Офсайды
0
2
Количество передач
487
591
Сейвы
8
1
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
5
8

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таавун» против «Аль-Иттихада», 19-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Таавун» – «Аль-Иттихад»

«Аль-Таавун» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Таавун
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