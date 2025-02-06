06.02.2025, четверг, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Аль-Таавун
Аль-Таавун
3-2-2-1-2
13
Аттие
23
Аль-Ахмед
93
Аль-Салули
22
2
Махзари
18
Эль-Махдиуи
11
Бахебри
76
Файр
6
Аль-Нассер
99
Барроу
9
Мартинес
3-3-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
6
Аль-Муса
15
Кадеш
2
Перейра
6
Фабиньо
91
Канте
10
Ауа
24
Аль-Обуд
34
Бергвейн
9
Бензема
2
Махзари
19
Аль-Абдулразик
19
Аль-Абдулразик
2
Махзари
18
Эль-Махдиуи
6
Аль-Фархан
6
Аль-Фархан
18
Эль-Махдиуи
11
Бахебри
10
Сабири
10
Сабири
11
Бахебри
9
Мартинес
9
Адам
9
Адам
9
Мартинес
6
Аль-Муса
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
6
Аль-Муса
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
10
Ауа
6
Аль-Нашри
6
Аль-Нашри
10
Ауа
24
Аль-Обуд
19
Диаби
19
Диаби
24
Аль-Обуд
Остались в запасе
Аль-Таавун
Аль-Иттихад
25
Abdulrahman Alsenaid
ВР
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
33
Anas Al Ghamdi
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
25
Abdulrahman Alsenaid
ВР
29
Ахмед Салех Бахусайн
ЦП
18
Lucas Chávez
ЦП
27
Султан Мандаш
ПВ
33
Anas Al Ghamdi
ЦФ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Периклес Чамуска
Статистика матча Аль-Таавун - Аль-Иттихад
3
1
Всего ударов по воротам
13
20
Удары в створ
2
11
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
9
Офсайды
0
2
Количество передач
487
591
Сейвы
8
1
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
5
8
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Таавун» против «Аль-Иттихада», 19-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 6 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Таавун» – «Аль-Иттихад»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»