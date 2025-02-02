Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Анжер» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

«Анжер» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

2 февраля 2025, 18:05
Анжер
02.02.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Гавр
90' Ф. Анен
73' А. Айю
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
75
Яхья Фофана
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
29
Флоран Анен
ЛЗ
24
Эммануэль Бьюмла
ЦЗ
27
Лилиан Рао-Лисоа
ПЗ
18
Джим Аллевина
ЛП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
8
Химад Абделли
(К) АП
28
Фарид Эль-Мелали
ЦФ
22
Эстебан Леполь
ЦФ
Главный тренер
Александр Дюже
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
4
Этьен Юте-Кинкуэ
ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
14
Махамаду Диавара
ЦП
8
Яссин Кехта
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
7
Антуан Жужу
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Анжер
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
30
Джастин-Ноэль Калумба
ПВ
7
Ибраима Ньян
ЦФ
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
27
Алуа Конфа
ОП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
4-1-2-1-2
75
Фофана
29
Анен
21
Лефор
24
Бьюмла
27
Рао-Лисоа
14
Аолу
18
Аллевина
93
Белькебла
8
Абделли
22
Леполь
28
Эль-Мелали
3-2-2-1-2
16
Горжелен
12
Санганте
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
77
Него
97
Балло-Туре
14
Диавара
8
Кехта
77
Касимир
19
Хассан
7
Жужу
18
Аллевина
25
Бамба
25
Бамба
18
Аллевина
28
Эль-Мелали
8
Ферхат
8
Ферхат
28
Эль-Мелали
14
Аолу
30
Калумба
30
Калумба
14
Аолу
22
Леполь
7
Ньян
7
Ньян
22
Леполь
97
Балло-Туре
28
Зуауи
28
Зуауи
97
Балло-Туре
8
Кехта
21
Салмье
21
Салмье
8
Кехта
14
Диавара
30
Ндиайе
30
Ндиайе
14
Диавара
7
Жужу
22
Сумаре
22
Сумаре
7
Жужу
19
Хассан
24
Айю
24
Айю
19
Хассан
Остались в запасе
Анжер
Гавр
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Анжер - Гавр
2
1
1
4
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
19
Офсайды
1
0
Количество передач
506
355
Сейвы
4
1
Точность передач %
91
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.37
2.07

Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «Гавра», 20-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 19:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер»«Гавр»

«Анжер» – «Гавр»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 февраля 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Гавр Анжер
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
20
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+