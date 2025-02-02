02.02.2025, воскресенье, 19:15
Франция. Лига 1, 20 тур
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Анжер
Анжер
4-1-2-1-2
75
Фофана
29
Анен
21
Лефор
24
Бьюмла
27
Рао-Лисоа
14
Аолу
18
Аллевина
93
Белькебла
8
Абделли
22
Леполь
28
Эль-Мелали
3-2-2-1-2
16
Горжелен
12
Санганте
4
Юте-Кинкуэ
4
Льорис
77
Него
97
Балло-Туре
14
Диавара
8
Кехта
77
Касимир
19
Хассан
7
Жужу
18
Аллевина
25
Бамба
25
Бамба
18
Аллевина
28
Эль-Мелали
8
Ферхат
8
Ферхат
28
Эль-Мелали
14
Аолу
30
Калумба
30
Калумба
14
Аолу
22
Леполь
7
Ньян
7
Ньян
22
Леполь
97
Балло-Туре
28
Зуауи
28
Зуауи
97
Балло-Туре
8
Кехта
21
Салмье
21
Салмье
8
Кехта
14
Диавара
30
Ндиайе
30
Ндиайе
14
Диавара
7
Жужу
22
Сумаре
22
Сумаре
7
Жужу
19
Хассан
24
Айю
24
Айю
19
Хассан
Остались в запасе
Анжер
Гавр
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
Главный тренер
Александр Дюже
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Остались в запасе
16
Мельвен Зинга
ВР
29
Мариус Куркуль
ЦЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
8
Жозеф Лопи
ЦП
14
Яссин Белхдим
ЦП
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
Главный тренер
Александр Дюже
Главный тренер
Дидье Дигар
Статистика матча Анжер - Гавр
2
1
1
4
Всего ударов по воротам
16
13
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
59
41
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
4
2
Нарушения
8
19
Офсайды
1
0
Количество передач
506
355
Сейвы
4
1
Точность передач %
91
86
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
8
4
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
5
4
xG (ожидаемые голы)
1.37
2.07
Смотреть прямую трансляцию матча «Анжер» против «Гавра», 20-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 февраля в 19:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Анжер» – «Гавр»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettеry».
Источник: «Бомбардир»