01.02.2025, суббота, 20:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 18 тур
4 : 3
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
3-3-1-2-1
1
Райкович
2
Митай
15
Кадеш
13
Шанкити
6
Фабиньо
91
Канте
2
Перейра
10
Ауа
34
Бергвейн
24
Аль-Обуд
9
Бензема
4-1-2-2-1
43
Гроэ
27
Аль-Хавсави
5
Троост-Эконг
23
Гьембер
27
Аль-Шаммрани
96
Н'Дорам
15
Дьен
70
10
Кольядо
9
Маолида
22
2
Митай
42
Факихи
42
Факихи
2
Митай
34
Бергвейн
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
34
Бергвейн
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
24
Аль-Обуд
77
Саид
77
Саид
24
Аль-Обуд
10
Ауа
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
10
Ауа
15
Дьен
6
6
15
Дьен
18
Аль-Сафари
18
Аль-Сафари
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Холуд
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
33
Jassim Al Ashban
ВР
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
51
Zaid Al-Anazi
ЦП
19
Majed Khalifah
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
Остались в запасе
33
Jassim Al Ashban
ВР
30
Mohammed Mazyad Alshammari
ВР
7
Sultan Al Shehri
ЦЗ
12
Hassan Al-Asmari
ЦЗ
20
Bassem Al-Arini
ЦП
51
Zaid Al-Anazi
ЦП
19
Majed Khalifah
ЦФ
Главный тренер
Пауло Дуарте
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Холуд
3
1
Всего ударов по воротам
14
23
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
8
Нарушения
7
12
Офсайды
1
1
Количество передач
546
324
Сейвы
4
3
Точность передач %
87
81
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
11
Удары из пределов штрафной
12
11
Удары из-за пределов штрафной
2
12
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Холуда», 18-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 февраля в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Холуд»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
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Источник: «Бомбардир»