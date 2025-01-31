Всего ударов по воротам

Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Райо Вальекано», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Райо Вальекано»