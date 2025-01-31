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  • «Леганес» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2025

«Леганес» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2025

31 января 2025, 21:50
Леганес
31.01.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 1
Завершен
Райо Вальекано
78' П. Сисс
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
13
Марко Дмитрович
ВР
22
Матия Настасич
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
(К) ЦЗ
2
Адрия Альтимира
ПЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
91
Иван Нею
ОП
8
Сейдуба Сиссе
ЦП
19
Хуан Крус
АП
14
Оскар Родригес
АП
19
Даниэль Раба
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
7
Иси Палазон
(К) ПВ
Леганес
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
28
Икер Бачильер
ЛЗ
23
Хорхе Саэнс
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
14
Хулиан Чикко
ОП
5
Дарко Брашанац
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
9
Диего Гарсия
ЦФ
Райо Вальекано
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
10
Серхио Камельо
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
2
Альтимира
22
Настасич
55
Гонсалес
19
Розье
91
Нею
8
Сиссе
14
Родригес
19
Крус
16
Эль-Хаддади
19
Раба
4-2-3-1
13
Баталья
17
Рацу
2
Мумин
24
Лежен
29
Чаваррия
6
Сисс
8
Лопес
7
Палазон
11
Нтека
18
Гарсия
19
де Фрутос
16
Эль-Хаддади
23
Саэнс
23
Саэнс
16
Эль-Хаддади
8
Сиссе
13
Тапиа
13
Тапиа
8
Сиссе
2
Альтимира
5
Брашанац
5
Брашанац
2
Альтимира
14
Родригес
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
14
Родригес
17
Рацу
20
Баллиу
20
Баллиу
17
Рацу
18
Гарсия
23
Валентин
23
Валентин
18
Гарсия
19
де Фрутос
23
Эмбарба
23
Эмбарба
19
де Фрутос
11
Нтека
10
Камельо
10
Камельо
11
Нтека
8
Лопес
14
Гвардиола
14
Гвардиола
8
Лопес
Остались в запасе
Леганес
Райо Вальекано
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
28
Икер Бачильер
ЛЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
12
Роберто Лопес
АП
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
28
Икер Бачильер
ЛЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
12
Роберто Лопес
АП
9
Диего Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Леганес - Райо Вальекано
2
1
5
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
2
9
Нарушения
7
19
Офсайды
2
0
Количество передач
278
554
Сейвы
2
1
Точность передач %
72
89
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.17
2.33

Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Райо Вальекано», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 23:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Райо Вальекано»

«Леганес» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Леганес
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