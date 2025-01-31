31.01.2025, пятница, 23:00
Испания. Примера, 22 тур
Испания. Примера, 22 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Леганес
Леганес
4-1-1-2-2
13
Дмитрович
2
Альтимира
22
Настасич
55
Гонсалес
19
Розье
91
Нею
8
Сиссе
14
Родригес
19
Крус
16
Эль-Хаддади
19
Раба
4-2-3-1
13
Баталья
17
Рацу
2
Мумин
24
Лежен
29
Чаваррия
6
Сисс
8
Лопес
7
Палазон
11
Нтека
18
Гарсия
19
де Фрутос
16
Эль-Хаддади
23
Саэнс
23
Саэнс
16
Эль-Хаддади
8
Сиссе
13
Тапиа
13
Тапиа
8
Сиссе
2
Альтимира
5
Брашанац
5
Брашанац
2
Альтимира
14
Родригес
24
де ла Фуэнте
24
де ла Фуэнте
14
Родригес
17
Рацу
20
Баллиу
20
Баллиу
17
Рацу
18
Гарсия
23
Валентин
23
Валентин
18
Гарсия
19
де Фрутос
23
Эмбарба
23
Эмбарба
19
де Фрутос
11
Нтека
10
Камельо
10
Камельо
11
Нтека
8
Лопес
14
Гвардиола
14
Гвардиола
8
Лопес
Остались в запасе
Леганес
Райо Вальекано
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
28
Икер Бачильер
ЛЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
12
Роберто Лопес
АП
9
Диего Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Борха Хименес
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
Остались в запасе
36
Альвин Абахас
ВР
12
Хуан Сориано
ВР
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
28
Икер Бачильер
ЛЗ
14
Хулиан Чикко
ОП
12
Роберто Лопес
АП
9
Диего Гарсия
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Пелайо Фернандес
ЦЗ
15
Аридан Эрнандес
ЦЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
4
Педро Диас
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
Главный тренер
Борха Хименес
Статистика матча Леганес - Райо Вальекано
2
1
5
Всего ударов по воротам
5
19
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
33
67
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
2
9
Нарушения
7
19
Офсайды
2
0
Количество передач
278
554
Сейвы
2
1
Точность передач %
72
89
Удары мимо ворот
2
8
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
2
11
Удары из-за пределов штрафной
3
8
xG (ожидаемые голы)
0.17
2.33
Смотреть прямую трансляцию матча «Леганес» против «Райо Вальекано», 22-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 31 января в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Леганес» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»