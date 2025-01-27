Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Дамак» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2025

«Дамак» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2025

27 января 2025, 15:55
Дамак
27.01.2025, понедельник, 17:05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Аль-Иттихад
17' Д. Н'Куду 90+4' Д. Н'Куду
45+4' К. Бензема
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дамак
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Дари Саяр Аль-Анази
ЛЗ
15
Фарук Шафаи
(К) ЦЗ
3
Абделькадер Бедран
ЦЗ
67
Мохаммед Аль-Хайбари
ЦЗ
40
Франсуа Камано
ЛВ
6
Файсал Аль-Субиани
ОП
14
Джордж-Кевин Н'Куду
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
13
Хабиб Диалло
ЦФ
15
Рамзи Солан
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
91
Н'Голо Канте
ОП
6
Фабиньо
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
24
Абдулрахман Аль-Обуд
ПВ
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Дамак
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
4
Нур Аль-Рашиди
ЦЗ
6
Тарек Абдулла
ПЗ
95
A. Fallatah
ЦП
20
A. Al Qahtani
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Ницэ
21
Аль-Анази
3
Бедран
67
Аль-Хайбари
15
Шафаи
6
Аль-Субиани
14
Н'Куду
10
Станчу
40
Камано
15
Солан
13
Диалло
3-3-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
6
Аль-Муса
15
Кадеш
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
24
Аль-Обуд
34
Бергвейн
9
Бензема
67
Аль-Хайбари
4
Аль-Рашиди
4
Аль-Рашиди
67
Аль-Хайбари
13
Диалло
6
Абдулла
6
Абдулла
13
Диалло
6
Аль-Субиани
95
95
6
Аль-Субиани
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
24
Аль-Обуд
19
Диаби
19
Диаби
24
Аль-Обуд
Остались в запасе
Дамак
Аль-Иттихад
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
20
A. Al Qahtani
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
20
A. Al Qahtani
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Дамак - Аль-Иттихад
5
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
2
18
Нарушения
12
7
Офсайды
1
1
Количество передач
240
590
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
7
4

Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» против «Аль-Иттихада», 17-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января в 17:05 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дамак»«Аль-Иттихад»

«Дамак» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Дамак
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
19
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+