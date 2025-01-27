27.01.2025, понедельник, 17:05
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Составы команд
Дамак
Дамак
4-1-2-1-2
1
Ницэ
21
Аль-Анази
3
Бедран
67
Аль-Хайбари
15
Шафаи
6
Аль-Субиани
14
Н'Куду
10
Станчу
40
Камано
15
Солан
13
Диалло
3-3-1-2-1
1
Райкович
13
Шанкити
6
Аль-Муса
15
Кадеш
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
24
Аль-Обуд
34
Бергвейн
9
Бензема
67
Аль-Хайбари
4
Аль-Рашиди
4
Аль-Рашиди
67
Аль-Хайбари
13
Диалло
6
Абдулла
6
Абдулла
13
Диалло
6
Аль-Субиани
95
95
6
Аль-Субиани
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
24
Аль-Обуд
19
Диаби
19
Диаби
24
Аль-Обуд
Остались в запасе
Дамак
Аль-Иттихад
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
20
A. Al Qahtani
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
97
Амин Аль-Бухари
ВР
13
Абдулрахман Аль-Обейд
ЛЗ
20
A. Al Qahtani
ЦП
75
Мешари Аль-Немер
ЦФ
90
Хаззаа Аль-Гамди
ЦФ
23
Jawad Alhassan
ЦФ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
6
Авад Аль-Нашри
ОП
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Главный тренер
Космин Контра
Статистика матча Дамак - Аль-Иттихад
5
2
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
6
3
Владение мячом %
29
71
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
2
18
Нарушения
12
7
Офсайды
1
1
Количество передач
240
590
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
88
Удары мимо ворот
2
6
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
3
13
Удары из-за пределов штрафной
7
4
Смотреть прямую трансляцию матча «Дамак» против «Аль-Иттихада», 17-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 января в 17:05 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Дамак» – «Аль-Иттихад»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»