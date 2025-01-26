Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Гавр» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

«Гавр» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

26 января 2025, 15:50
Гавр
26.01.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 1
Завершен
Брест
25' Л. Ажорк
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гавр
16
Матье Горжелен
ВР
28
Янис Зуауи
ЛЗ
12
Аруна Санганте
(К) ЦЗ
4
Готье Льорис
ЦЗ
77
Лоик Него
ПЗ
22
Исса Сумаре
ЛВ
24
Андре Айю
ЛВ
28
Уссама Таргаллин
ЦП
30
Рассул Ндиайе
ЦП
77
Жосуэ Касимир
ПВ
11
Эммануэль Сабби
ПВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Брест
40
Марко Бизот
ВР
5
Брендан Шардонне
(К) ЦЗ
3
Сумаила Кулибали
ЦЗ
20
Люк Зогбе
ПЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
95
Махди Камара
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
19
Абдалла Сима
ПВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Эрик Руа
Гавр
16
Артюр Десма
ВР
21
Йоанн Салмье
ЦЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
8
Яссин Кехта
ЦП
14
Махамаду Диавара
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
7
Антуан Жужу
ЦФ
9
Ильес Хаусни
ЦФ
19
Ахмед Хассан
ЦФ
Брест
37
Грегуар Кудер
ВР
3
Абдулайе Ндиайе
ЦЗ
6
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
18
Justin Bourgault
ЦЗ
7
Ибрахим Салах
ЛВ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
23
Камори Думбия
АП
28
Матиас Лаж
ПВ
17
Мама Бальде
ПВ
4-2-3-1
16
Горжелен
28
Зуауи
12
Санганте
4
Льорис
77
Него
28
Таргаллин
30
Ндиайе
24
Айю
22
Сумаре
11
Сабби
77
Касимир
4-2-3-1
40
Бизот
70
Лала
5
Шардонне
3
Кулибали
20
Зогбе
8
Маньетти
95
Камара
20
дель Кастильо
19
Сима
21
Февр
19
Ажорк
12
Санганте
21
Салмье
21
Салмье
12
Санганте
28
Таргаллин
14
Диавара
14
Диавара
28
Таргаллин
22
Сумаре
7
Жужу
7
Жужу
22
Сумаре
30
Ндиайе
9
Хаусни
9
Хаусни
30
Ндиайе
11
Сабби
19
Хассан
19
Хассан
11
Сабби
3
Кулибали
3
Ндиайе
3
Ндиайе
3
Кулибали
21
Февр
6
Фернандес
6
Фернандес
21
Февр
20
дель Кастильо
23
Думбия
23
Думбия
20
дель Кастильо
Бальде
28
Лаж
28
Лаж
Бальде
19
Сима
17
Бальде
17
Бальде
19
Сима
Остались в запасе
Гавр
Брест
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
8
Яссин Кехта
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
37
Грегуар Кудер
ВР
18
Justin Bourgault
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
8
Яссин Кехта
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
18
Justin Bourgault
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Гавр - Брест
2
3
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
14
Офсайды
0
1
Количество передач
366
480
Сейвы
6
1
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.94

Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Бреста», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр»«Брест»

«Гавр» – «Брест»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 января 2025

Источник: «Бомбардир»
Франция. Лига 1 Брест Гавр
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
5
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
19
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
3
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+