26.01.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 19 тур
Франция. Лига 1, 19 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
4-2-3-1
16
Горжелен
28
Зуауи
12
Санганте
4
Льорис
77
Него
28
Таргаллин
30
Ндиайе
24
Айю
22
Сумаре
11
Сабби
77
Касимир
4-2-3-1
40
Бизот
70
Лала
5
Шардонне
3
Кулибали
20
Зогбе
8
Маньетти
95
Камара
20
дель Кастильо
19
Сима
21
Февр
19
Ажорк
12
Санганте
21
Салмье
21
Салмье
12
Санганте
28
Таргаллин
14
Диавара
14
Диавара
28
Таргаллин
22
Сумаре
7
Жужу
7
Жужу
22
Сумаре
30
Ндиайе
9
Хаусни
9
Хаусни
30
Ндиайе
11
Сабби
19
Хассан
19
Хассан
11
Сабби
3
Кулибали
3
Ндиайе
3
Ндиайе
3
Кулибали
21
Февр
6
Фернандес
6
Фернандес
21
Февр
20
дель Кастильо
23
Думбия
23
Думбия
20
дель Кастильо
Бальде
28
Лаж
28
Лаж
Бальде
19
Сима
17
Бальде
17
Бальде
19
Сима
Остались в запасе
Гавр
Брест
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
8
Яссин Кехта
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
Главный тренер
Дидье Дигар
37
Грегуар Кудер
ВР
18
Justin Bourgault
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Эрик Руа
Остались в запасе
16
Артюр Десма
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
8
Яссин Кехта
ЦП
44
Ismail Bouneb
ЦП
Остались в запасе
37
Грегуар Кудер
ВР
18
Justin Bourgault
ЦЗ
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
7
Ибрахим Салах
ЛВ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Эрик Руа
Статистика матча Гавр - Брест
2
3
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
6
6
Нарушения
12
14
Офсайды
0
1
Количество передач
366
480
Сейвы
6
1
Точность передач %
78
86
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
8
13
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.85
1.94
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Бреста», 19-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Брест»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»