12.01.2025, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 17 тур
Франция. Лига 1, 17 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Гавр
Гавр
3-3-1-2-1
16
Десма
4
Льорис
4
Юте-Кинкуэ
21
Салмье
28
Зуауи
7
Туре
77
Него
30
Ндиайе
24
Айю
11
Сабби
7
Жужу
3-3-3-1
12
Коффи
15
Дансо
2
Медина
20
Машадо
10
Койялипу
10
Фульини
17
Диуф
21
Зарури
28
Томассон
95
Франковски
7
Сотока
24
Айю
28
Таргаллин
28
Таргаллин
24
Айю
7
Туре
22
Сумаре
22
Сумаре
7
Туре
77
Него
77
Касимир
77
Касимир
77
Него
28
Томассон
24
Гради
24
Гради
28
Томассон
21
Зарури
8
8
21
Зарури
10
Койялипу
18
Нзола
18
Нзола
10
Койялипу
Остались в запасе
Гавр
Ланс
16
Матье Горжелен
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
12
Аруна Санганте
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
1
Денис Петрич
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
26
Оскар Ленн
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
33
Hervé Boua Dié
ЦФ
Главный тренер
Уилл Стилл
Остались в запасе
16
Матье Горжелен
ВР
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
12
Аруна Санганте
ЦЗ
27
Алуа Конфа
ОП
8
Яссин Кехта
ЦП
9
Ильес Хаусни
ЦФ
Остались в запасе
1
Денис Петрич
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
26
Оскар Ленн
ЦЗ
2
Том Пуйи
ОП
6
Нампалис Менди
ЦП
33
Hervé Boua Dié
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дигар
Главный тренер
Уилл Стилл
Статистика матча Гавр - Ланс
2
2
Всего ударов по воротам
8
25
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
30
70
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
8
Нарушения
11
14
Офсайды
0
3
Количество передач
245
574
Сейвы
4
3
Точность передач %
66
82
Удары мимо ворот
1
10
Блокированные удары
3
8
Удары из пределов штрафной
7
22
Удары из-за пределов штрафной
1
3
xG (ожидаемые голы)
1.84
2.68
Смотреть прямую трансляцию матча «Гавр» против «Ланса», 17-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 12 января в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Гавр» – «Ланс»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Бетсити».
Источник: «Бомбардир»