30.11.2024, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Украина. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Кривбасс
Кривбасс
4-2-3-1
30
Маханьков
23
Дибанго
17
Кузик
14
Драмбаев
25
Бандейра
8
Шевченко
23
Илич
7
Микитишин
9
Твердохлеб
77
Понедельник
7
Соса
4-2-1-3
23
Волынец
3
Тэйлор
4
Матич
55
Крушинский
29
Смоляков
5
Сарапий
60
Мельниченко
8
Бабенко
7
Назаренко
30
Леднев
11
Гуцуляк
25
Бандейра
20
Задерака
20
Задерака
25
Бандейра
7
Соса
7
Кожушко
7
Кожушко
7
Соса
3
Тэйлор
15
Михайличенко
15
Михайличенко
3
Тэйлор
30
Леднев
95
Мустафаев
95
Мустафаев
30
Леднев
Кравейро
2
Макуана
2
Макуана
Кравейро
Остались в запасе
Кривбасс
Полесье
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
97
Жан-Морель По
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
71
Danylo Suntsov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
97
Жан-Морель По
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Остались в запасе
71
Danylo Suntsov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Кривбасс - Полесье
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Полесья», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»