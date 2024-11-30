Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Полесья», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Полесье»