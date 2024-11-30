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  • «Кривбасс» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Кривбасс» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 15:20
Кривбасс
30.11.2024, суббота, 16:30
Украина. Премьер-лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Полесье
11' Е. Твердохлеб 72' Е. Твердохлеб 86' Е. Твердохлеб
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кривбасс
30
Владимир Маханьков
ВР
17
Денис Кузик
ЛЗ
14
Александр Драмбаев
ЛЗ
23
Иван Дибанго
ЛЗ
25
Бандейра
ПЗ
7
Артур Микитишин
ЛВ
8
Ярослав Шевченко
ЦП
23
Хрвое Илич
ЦП
9
Егор Твердохлеб
АП
77
Андрей Понедельник
ПВ
7
Даниэль Соса
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Полесье
23
Евгений Волынец
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
4
Матей Матич
ЦЗ
55
Борис Крушинский
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
5
Эдуард Сарапий
ОП
60
Максим Мельниченко
ОП
8
Руслан Бабенко
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
7
Александр Назаренко
ПВ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Кривбасс
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
8
Джихад Бизимана
ОП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
97
Жан-Морель По
ПВ
20
Максим Задерака
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
7
Олег Кожушко
ЦФ
Полесье
71
Danylo Suntsov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
15
Богдан Михайличенко
ЛЗ
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
95
Эмиль Мустафаев
ЛВ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
2
Бени Макуана
ЦФ
4-2-3-1
30
Маханьков
23
Дибанго
17
Кузик
14
Драмбаев
25
Бандейра
8
Шевченко
23
Илич
7
Микитишин
9
Твердохлеб
77
Понедельник
7
Соса
4-2-1-3
23
Волынец
3
Тэйлор
4
Матич
55
Крушинский
29
Смоляков
5
Сарапий
60
Мельниченко
8
Бабенко
7
Назаренко
30
Леднев
11
Гуцуляк
25
Бандейра
20
Задерака
20
Задерака
25
Бандейра
7
Соса
7
Кожушко
7
Кожушко
7
Соса
3
Тэйлор
15
Михайличенко
15
Михайличенко
3
Тэйлор
30
Леднев
95
Мустафаев
95
Мустафаев
30
Леднев
Кравейро
2
Макуана
2
Макуана
Кравейро
Остались в запасе
Кривбасс
Полесье
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
97
Жан-Морель По
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
71
Danylo Suntsov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Сергей Шищенко
Остались в запасе
30
Андрей Клищук
ВР
1
Богдан Хома
ВР
3
Александр Романчук
ЦЗ
6
Бакари Конате
ЦЗ
8
Джихад Бизимана
ОП
21
Александр Каменский
ЦП
8
Маттео Аморосо
АП
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
97
Жан-Морель По
ПВ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Остались в запасе
71
Danylo Suntsov
ВР
1
Олег Кудрик
ВР
77
Богдан Кушниренко
ЦЗ
34
João Vialle
ЦЗ
31
Гиорги Майсурадзе
ПЗ
38
Karaman Yaroslav Yaroslavovych
ЦП
9
Адмир Бристрич
ЦФ
90
Cauã Paixão
ЦФ
7
Дмитрий Шастал
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Сергей Шищенко
Статистика матча Кривбасс - Полесье
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Кривбасс» против «Полесья», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кривбасс» – «Полесье»

«Кривбасс» – «Полесье»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Полесье Кривбасс
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