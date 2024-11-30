30.11.2024, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
ЛНЗ
ЛНЗ
3-1-3-2-2
18
Каплиенко
4
22
Путря
5
Ноникашвили
18
Тилль
22
Яшари
7
12
Топалов
18
Бойко
22
Момо
99
3-1-1-2-3
23
33
Гончаренко
44
Чечер
5
Шевченко
7
Степанюк
8
Кльоц
11
Дахновский
8
Сикейра
27
Куция
89
Гайдучик
99
Кампос
22
Момо
9
Наумец
9
Наумец
22
Момо
12
Топалов
19
Халаила
19
Халаила
12
Топалов
11
Дахновский
17
Протасевич
17
Протасевич
11
Дахновский
8
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Кльоц
89
Гайдучик
27
27
89
Гайдучик
99
Кампос
77
Шарай
77
Шарай
99
Кампос
Остались в запасе
ЛНЗ
Верес
94
Герман Пеньков
ВР
35
Ilya Moskovchenko
ВР
11
Геннадий Пасич
ЛП
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
35
Ilya Moskovchenko
ВР
11
Геннадий Пасич
ЛП
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча ЛНЗ - Верес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Вереса», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»