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  • «ЛНЗ» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«ЛНЗ» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 12:50
ЛНЗ
30.11.2024, суббота, 14:00
Украина. Премьер-лига, 15 тур
1 : 2
Завершен
Верес
27' М. Яшари
39' Л. Кампос (П) 76' Л. Кампос
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛНЗ
18
Александр Каплиенко
ЛЗ
4
Ajdi Dajko
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
12
Дмитрий Топалов
ЛВ
5
Шота Ноникашвили
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
22
Мухаррем Яшари
ЦП
7
Eynel Soares
ЦП
18
Виталий Бойко
АП
99
Yevhenii Kucherenko
ЦФ
22
Франсис Момо
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Верес
23
Andrii Kozhukhar
ВР
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
33
Роман Гончаренко
ЦЗ
44
Даниил Чечер
ЦЗ
7
Руслан Степанюк
ОП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
8
Яго Сикейра
АП
11
Виталий Дахновский
ПВ
99
Луан Кампос
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
27
Георгий Куция
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
ЛНЗ
94
Герман Пеньков
ВР
35
Ilya Moskovchenko
ВР
11
Геннадий Пасич
ЛП
9
Владислав Наумец
ЛВ
16
Денис Олейник
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
19
Осама Халаила
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
17
Михаил Протасевич
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
88
Rostyslav Baran
ЦП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
3-1-3-2-2
18
Каплиенко
4
22
Путря
5
Ноникашвили
18
Тилль
22
Яшари
7
12
Топалов
18
Бойко
22
Момо
99
3-1-1-2-3
23
33
Гончаренко
44
Чечер
5
Шевченко
7
Степанюк
8
Кльоц
11
Дахновский
8
Сикейра
27
Куция
89
Гайдучик
99
Кампос
22
Момо
9
Наумец
9
Наумец
22
Момо
12
Топалов
19
Халаила
19
Халаила
12
Топалов
11
Дахновский
17
Протасевич
17
Протасевич
11
Дахновский
8
Кльоц
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Кльоц
89
Гайдучик
27
27
89
Гайдучик
99
Кампос
77
Шарай
77
Шарай
99
Кампос
Остались в запасе
ЛНЗ
Верес
94
Герман Пеньков
ВР
35
Ilya Moskovchenko
ВР
11
Геннадий Пасич
ЛП
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
35
Ilya Moskovchenko
ВР
11
Геннадий Пасич
ЛП
8
Arad Bar
ЦП
5
Matej Angelov
ЦП
16
Денис Олейник
ЛВ
10
Артур Авагимян
ЛВ
22
Guy Merlin Mollo Bessala
ЦФ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
1
Вадим Ющишин
ВР
57
Александр Мельник
ЦЗ
88
Rostyslav Baran
ЦП
2
Максим Смиян
АП
21
Orest Lepskyi
ЦФ
99
Марко Мрвальевич
ЦФ
Главный тренер
Андрес Карраско
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча ЛНЗ - Верес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «ЛНЗ» против «Вереса», 15-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 октября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ЛНЗ»«Верес»

«ЛНЗ» – «Верес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Верес ЛНЗ
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