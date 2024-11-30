Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Нафтана», 30-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 14:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Нафтан»