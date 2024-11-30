Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Слуцк» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

«Слуцк» – «Нафтан»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 ноября 2024

30 ноября 2024, 13:00
Слуцк
30.11.2024, суббота, 14:10
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Нафтан
24' А. Сучков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
28
Иван Михнюк
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
27
Вадим Курлович
ОП
9
Владислав Сычев
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
88
Артем Драбатович
ЦЗ
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
3
Александр Кучинский
ЦЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
23
Мидо Кингу
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Слуцк
1
Даниил Перов
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Нафтан
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
52
Егор Кресс
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
3-3-1-2-1
30
Брановец
20
Мартьянов
4
Карпеня
15
Рум
28
Михнюк
29
Дубинец
27
Курлович
9
Сычев
9
Пушняков
78
Ковалевич
37
Цепенков
3-2-1-2-1
13
Харитонович
44
Санников
23
Кингу
79
Бадоев
5
Лебедев
3
Кучинский
7
Колядко
11
Пранович
17
Сучков
10
Папарига
9
Сычев
74
Сачковский
74
Сачковский
9
Сычев
27
Курлович
17
Тишуров
17
Тишуров
27
Курлович
79
Бадоев
52
Кресс
52
Кресс
79
Бадоев
7
Колядко
4
Суша
4
Суша
7
Колядко
Остались в запасе
Слуцк
Нафтан
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Слуцк - Нафтан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Нафтана», 30-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 14:10 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Нафтан»

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Нафтан Слуцк
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
1
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
3
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
14
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
2
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
6
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
4
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
5
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+