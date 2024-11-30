30.11.2024, суббота, 14:10
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
Беларусь. Высшая лига, 30 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Слуцк
Слуцк
3-3-1-2-1
30
Брановец
20
Мартьянов
4
Карпеня
15
Рум
28
Михнюк
29
Дубинец
27
Курлович
9
Сычев
9
Пушняков
78
Ковалевич
37
Цепенков
3-2-1-2-1
13
Харитонович
44
Санников
23
Кингу
79
Бадоев
5
Лебедев
3
Кучинский
7
Колядко
11
Пранович
17
Сучков
10
Папарига
9
Сычев
74
Сачковский
74
Сачковский
9
Сычев
27
Курлович
17
Тишуров
17
Тишуров
27
Курлович
79
Бадоев
52
Кресс
52
Кресс
79
Бадоев
7
Колядко
4
Суша
4
Суша
7
Колядко
Остались в запасе
Слуцк
Нафтан
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
1
Даниил Перов
ВР
12
Никита Былинкин
ЦЗ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
Остались в запасе
71
Александр Наумович
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
14
Егор Шедько
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
Главный тренер
Игорь Криушенко
Статистика матча Слуцк - Нафтан
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Нафтана», 30-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 ноября 2024 в 14:10 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Нафтан»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Fоnbet».
Источник: «Бомбардир»