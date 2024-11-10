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  • «Женис» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Женис» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 10:50
Женис
10.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Кызыл-Жар
89' М. Хасейн
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
5
Marin Belančić
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
5
Сергей Волков
ЦП
60
João Oliveira
ЦП
11
Bruno Silva
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Кызыл-Жар
12
Александр Довгаль
ВР
8
Улар Жаксыбаев
ЦЗ
14
Ардак Саулет
ЛВ
91
Рубен Бригидо
ЛВ
10
Лука Имнадзе
ЛВ
29
Душан Йованчич
ОП
8
Мади Хасейн
ОП
5
Рафаэл Сабино
ОП
27
Евгений Березкин
ЦП
10
Юрий Бушман
ЦП
15
Сенин Себай
ЦФ
Главный тренер
Али Алиев
Женис
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
32
Лукаш Будински
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Кызыл-Жар
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
35
Владиславс Сорокинс
ЦЗ
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
9
Шохан Абзалов
ЛВ
7
Тимур Мульдинов
ЛВ
8
Рафаил Оспанов
ЦП
11
Андрия Дрльо
ПВ
3-2-3-2
1
Анарбеков
15
Новак
5
Тевзадзе
5
12
Совет
17
Адилов
5
Волков
60
11
14
19
Сантос
1-3-2-3-1
12
Довгаль
8
Жаксыбаев
29
Йованчич
8
Хасейн
5
Сабино
27
Березкин
10
Бушман
14
Саулет
91
Бригидо
10
Имнадзе
15
Себай
17
Адилов
25
Ром
25
Ром
17
Адилов
5
Волков
19
Гречихо
19
Гречихо
5
Волков
14
32
Будински
32
Будински
14
14
Саулет
35
Сорокинс
35
Сорокинс
14
Саулет
10
Имнадзе
8
Оспанов
8
Оспанов
10
Имнадзе
91
Бригидо
9
Абзалов
9
Абзалов
91
Бригидо
15
Себай
7
Мульдинов
7
Мульдинов
15
Себай
10
Бушман
11
Дрльо
11
Дрльо
10
Бушман
Остались в запасе
Женис
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Женис - Кызыл-Жар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Кызыл-Жара», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис»«Кызыл-Жар»

«Женис» – «Кызыл-Жар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кызыл-Жар Женис
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