10.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Женис
Женис
3-2-3-2
1
Анарбеков
15
Новак
5
Тевзадзе
5
12
Совет
17
Адилов
5
Волков
60
11
14
19
Сантос
1-3-2-3-1
12
Довгаль
8
Жаксыбаев
29
Йованчич
8
Хасейн
5
Сабино
27
Березкин
10
Бушман
14
Саулет
91
Бригидо
10
Имнадзе
15
Себай
17
Адилов
25
Ром
25
Ром
17
Адилов
5
Волков
19
Гречихо
19
Гречихо
5
Волков
14
32
Будински
32
Будински
14
14
Саулет
35
Сорокинс
35
Сорокинс
14
Саулет
10
Имнадзе
8
Оспанов
8
Оспанов
10
Имнадзе
91
Бригидо
9
Абзалов
9
Абзалов
91
Бригидо
15
Себай
7
Мульдинов
7
Мульдинов
15
Себай
10
Бушман
11
Дрльо
11
Дрльо
10
Бушман
Остались в запасе
Женис
Кызыл-Жар
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
Главный тренер
Али Алиев
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
14
Саян Муканов
ЦЗ
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
17
Давид Есимбеков
ЦП
19
Владислав Прокопенко
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
18
Ян Труфанов
ЦФ
Остались в запасе
1
Джурахон Бабаханов
ВР
32
Вадим Петров
ВР
4
Бекзат Шадманов
ЦЗ
55
Артем Литвяков
ЦЗ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Главный тренер
Али Алиев
Статистика матча Женис - Кызыл-Жар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Кызыл-Жара», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Кызыл-Жар»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»