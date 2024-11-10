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  • «Кайсар» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

«Кайсар» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

10 ноября 2024, 10:50
Кайсар
10.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Тобол
29' В. Совпель 49' В. Совпель
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
15
Йован Пайович
ЦЗ
5
Адилет Кенесбек
ПЗ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
5
Горан Миложко
ОП
77
Василий Совпель
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Тобол
92
Стас Покатилов
ВР
3
Роман Асранкулов
ЛЗ
5
Альберт Габараев
ЦЗ
45
Иван Миладинович
ЦЗ
5
Пап-Алиун Ндиайе
ЦЗ
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
6
Эссьен Эдедем
ОП
20
Еркин Тапалов
ОП
17
Ислам Чесноков
ПВ
11
Игор Иванович
ПВ
19
Руй Кошта
ЦФ
Главный тренер
Милич Чурчич
Кайсар
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
99
Junior Kameni
ЦФ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Тобол
35
Юрий Мелихов
ВР
51
David Mukhin
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
8
Давид Энен
ЛВ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
10
Бейбит Галым
АП
7
Жаслан Жумашев
ПВ
4-3-1-2
88
Сикач
17
Калмуратов
56
Юденков
15
Пайович
5
Кенесбек
10
Нарзилдаев
5
Миложко
77
Совпель
9
Бородин
30
Норбеков
40
Жаксылыков
4-3-2-1
92
Покатилов
5
Габараев
45
Миладинович
5
Ндиайе
3
Асранкулов
11
Эль-Мессауди
6
Эдедем
20
Тапалов
11
Иванович
17
Чесноков
19
Кошта
18
Прындета
18
Прындета
30
Норбеков
7
Алтынбеков
7
Алтынбеков
30
Норбеков
40
Жаксылыков
99
99
40
Жаксылыков
20
Тапалов
10
Галым
10
Галым
20
Тапалов
5
Габараев
17
Зуев
17
Зуев
5
Габараев
19
Кошта
8
Энен
8
Энен
19
Кошта
11
Иванович
7
Жумашев
7
Жумашев
11
Иванович
Остались в запасе
Кайсар
Тобол
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
35
Юрий Мелихов
ВР
51
David Mukhin
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
51
David Mukhin
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Кайсар - Тобол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Тобола», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 12:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Тобол»

«Кайсар» – «Тобол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 ноября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Тобол Кайсар
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