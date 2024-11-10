10.11.2024, воскресенье, 12:00
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Кайсар
Кайсар
4-3-1-2
88
Сикач
17
Калмуратов
56
Юденков
15
Пайович
5
Кенесбек
10
Нарзилдаев
5
Миложко
77
Совпель
9
Бородин
30
Норбеков
40
Жаксылыков
4-3-2-1
92
Покатилов
5
Габараев
45
Миладинович
5
Ндиайе
3
Асранкулов
11
Эль-Мессауди
6
Эдедем
20
Тапалов
11
Иванович
17
Чесноков
19
Кошта
18
Прындета
18
Прындета
30
Норбеков
7
Алтынбеков
7
Алтынбеков
30
Норбеков
40
Жаксылыков
99
99
40
Жаксылыков
20
Тапалов
10
Галым
10
Галым
20
Тапалов
5
Габараев
17
Зуев
17
Зуев
5
Габараев
19
Кошта
8
Энен
8
Энен
19
Кошта
11
Иванович
7
Жумашев
7
Жумашев
11
Иванович
Остались в запасе
Кайсар
Тобол
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
35
Юрий Мелихов
ВР
51
David Mukhin
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
Главный тренер
Милич Чурчич
Остались в запасе
55
A. Hayrapetyan
ВР
1
Нуримжан Салайдин
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
13
Руслан Сахалбаев
ПВ
45
Эрсултан Торекул
ЦФ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Остались в запасе
35
Юрий Мелихов
ВР
51
David Mukhin
ВР
25
Роман Божко
ЦЗ
6
Ермек Абдулла
ЦЗ
10
Цотне Мосиашвили
ЦП
7
Радослав Цонев
ЦП
Главный тренер
Виктор Кумыков
Главный тренер
Милич Чурчич
Статистика матча Кайсар - Тобол
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Кайсар» против «Тобола», 26-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 ноября 2024 в 12:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Кайсар» – «Тобол»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»