01.11.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
Испания. Примера, 12 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Алавес
Алавес
4-1-2-2-1
1
Сивера
3
Санчес
5
Абкар
5
Пика
14
Теналья
23
Бенавидес
8
Бланко
18
Гуриди
21
Реббах
7
Висенте
19
Кике
4-1-2-2-1
13
Роман
24
Маффео
21
Раильо
3
Копете
3
Латорре
8
Маскарель
23
Наварро
8
Морланес
17
Фернандес
14
Родригес
9
Ларин
23
Бенавидес
6
Гевара
6
Гевара
23
Бенавидес
19
Кике
11
Мартинес
11
Мартинес
19
Кике
18
Гуриди
19
Стоичков
19
Стоичков
18
Гуриди
21
Реббах
77
Мартин
77
Мартин
21
Реббах
23
Наварро
6
Санчес
6
Санчес
23
Наварро
9
Ларин
10
Дардер
10
Дардер
9
Ларин
14
Родригес
33
Луна
33
Луна
14
Родригес
10
Шикинью
10
Шикинью
Шикинью
19
Мурики
19
Мурики
Шикинью
8
Маскарель
9
Абдон
9
Абдон
8
Маскарель
Остались в запасе
Алавес
Мальорка
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
17
Томас Конечны
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
17
Томас Конечны
ЛВ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Остались в запасе
1
Доминик Грейф
ВР
22
Йохан Мохика
ЛЗ
44
Сиб ван дер Хейден
ЦЗ
24
Мартин Вальент
ЦЗ
3
Матеу Морей
ПЗ
27
Марк Доменек
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Алавес - Мальорка
3
2
Всего ударов по воротам
13
7
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
2
Нарушения
19
12
Офсайды
0
3
Количество передач
323
305
Сейвы
2
2
Точность передач %
70
73
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
10
4
Удары из-за пределов штрафной
3
3
xG (ожидаемые голы)
1.15
0.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Алавес» против «Мальорки», 12-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 ноября 2024 в 23:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Алавес» – «Мальорка»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»