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  • «Туран» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

«Туран» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

27 октября 2024, 14:50
Туран
27.10.2024, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Кайсар
71' А. Жаксылыков (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Туран
16
Владислав Василючек
ВР
2
Марко Николич
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Кайсар
88
Степан Сикач
ВР
40
Гиорги Кобуладзе
ЛЗ
17
Куаныш Калмуратов
ЛЗ
56
Руслан Юденков
ЦЗ
18
Виталий Прындета
ЦЗ
73
Дидар Жалмукан
ЛВ
7
Элжас Алтынбеков
ЛВ
10
Думан Нарзилдаев
ОП
5
Горан Миложко
ОП
9
Дмитрий Бородин
ЦП
40
Айбар Жаксылыков
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Туран
78
Тимурбек Закиров
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
7
Plarent Fejzaj
ЦП
44
Batyr Mukashev
ЦП
11
Леонардо Вака
ПВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
Кайсар
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
15
Йован Пайович
ЦЗ
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
77
Василий Совпель
ОП
29
Оркен Махан
ЦФ
99
Junior Kameni
ЦФ
30
Шохназар Норбеков
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
3-1-1-3-2
16
Василючек
2
Николич
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
10
13
Киреенко
24
Чучкич
70
Яколиш
19
9
Архипов
4-2-1-2-1
88
Сикач
40
Кобуладзе
56
Юденков
18
Прындета
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
5
Миложко
9
Бородин
73
Жалмукан
7
Алтынбеков
40
Жаксылыков
24
Чучкич
7
7
24
Чучкич
9
Архипов
44
44
9
Архипов
10
77
Сулей
77
Сулей
10
70
Яколиш
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
70
Яколиш
19
11
Вака
11
Вака
19
17
Калмуратов
15
Пайович
15
Пайович
17
Калмуратов
7
Алтынбеков
77
Совпель
77
Совпель
7
Алтынбеков
18
Прындета
99
99
18
Прындета
73
Жалмукан
30
Норбеков
30
Норбеков
73
Жалмукан
Остались в запасе
Туран
Кайсар
78
Тимурбек Закиров
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
23
Берик Шайхов
ЦФ
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Туран - Кайсар
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Кайсара», 24-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран»«Кайсар»

«Туран» – «Кайсар»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Кайсар Туран
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