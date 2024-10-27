27.10.2024, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Туран
Туран
3-1-1-3-2
16
Василючек
2
Николич
22
Хомуха
33
Велкоски
8
Дмитриев
10
13
Киреенко
24
Чучкич
70
Яколиш
19
9
Архипов
4-2-1-2-1
88
Сикач
40
Кобуладзе
56
Юденков
18
Прындета
17
Калмуратов
10
Нарзилдаев
5
Миложко
9
Бородин
73
Жалмукан
7
Алтынбеков
40
Жаксылыков
24
Чучкич
7
7
24
Чучкич
9
Архипов
44
44
9
Архипов
10
77
Сулей
77
Сулей
10
70
Яколиш
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
70
Яколиш
19
11
Вака
11
Вака
19
17
Калмуратов
15
Пайович
15
Пайович
17
Калмуратов
7
Алтынбеков
77
Совпель
77
Совпель
7
Алтынбеков
18
Прындета
99
99
18
Прындета
73
Жалмукан
30
Норбеков
30
Норбеков
73
Жалмукан
Остались в запасе
Туран
Кайсар
78
Тимурбек Закиров
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
23
Берик Шайхов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Виктор Кумыков
Остались в запасе
78
Тимурбек Закиров
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
24
Kuanysh Duisenbekuly
ЦП
23
Берик Шайхов
ЦФ
Остались в запасе
1
Нуримжан Салайдин
ВР
55
A. Hayrapetyan
ВР
3
Абылайхан Толегенов
ЦЗ
50
Таир Нурсеитов
ЦЗ
29
Оркен Махан
ЦФ
11
Токтар Жангылышбай
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Главный тренер
Виктор Кумыков
Статистика матча Туран - Кайсар
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Туран» против «Кайсара», 24-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 октября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Туран» – «Кайсар»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»