20.10.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 9 тур
Турция. Суперлига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Составы команд
Самсунспор
Самсунспор
3-1-1-4
37
Шатка
16
Бола
55
ван Дронгелен
18
Явру
10
Нтчам
7
Муджа
15
Айт Беннассер
99
Муандилмаджи
19
Хольс
11
Килинк
4-2-3-1
25
Ливакович
18
Мюлдюр
4
Джику
50
Бекао
24
Остерволде
4
Амрабат
7
Фред
18
Костич
17
Шиманьски
10
Тадич
7
Джеко
19
Хольс
28
28
19
Хольс
7
Муджа
19
Шиндлер
19
Шиндлер
7
Муджа
16
Бола
8
Айдогду
8
Айдогду
16
Бола
18
Явру
27
27
18
Явру
11
Килинк
11
Димата
11
Димата
11
Килинк
50
Бекао
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
50
Бекао
24
Остерволде
4
Акайдын
4
Акайдын
24
Остерволде
18
Костич
17
Кахведжи
17
Кахведжи
18
Костич
7
Фред
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
7
Фред
7
Джеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
7
Джеко
Остались в запасе
Самсунспор
Фенербахче
45
Halil Yeral
ВР
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
5
Celil Yüksel
ЦП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
54
Эртугрул Четин
ВР
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
45
Halil Yeral
ВР
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
5
Celil Yüksel
ЦП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Самсунспор - Фенербахче
6
5
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
9
Офсайды
5
1
Количество передач
511
417
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.83
1.39
Смотреть прямую трансляцию матча «Самсунспор» против «Фенербахче», 9-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Самсунспор» – «Фенербахче»
- Прямую трансляцию матча можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также матч будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»