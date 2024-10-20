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  • «Самсунспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

«Самсунспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 октября 2024

20 октября 2024, 17:50
Самсунспор
20.10.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Фенербахче
48' К. Хольс 88' С. Айдогду
24' Д. Тадич 62' А. Сен-Максимен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Самсунспор
37
Любомир Шатка
ВР
1
Окан Кочук
ВР
16
Марк Бола
ЛЗ
55
Рик ван Дронгелен
ЦЗ
18
Зеки Явру
(К) ПЗ
10
Оливье Нтчам
ЦП
7
Арбнор Муджа
ПВ
15
Юссеф Айт Беннассер
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
19
Карло Хольс
ЦФ
99
Мариус Муандилмаджи
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
10
Душан Тадич
(К) ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Самсунспор
45
Halil Yeral
ВР
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
28
Soner Gönül
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
19
Кингсли Шиндлер
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
5
Celil Yüksel
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
27
Gaëtan Laura
ЦП
11
Ландри Димата
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
3-1-1-4
37
Шатка
16
Бола
55
ван Дронгелен
18
Явру
10
Нтчам
7
Муджа
15
Айт Беннассер
99
Муандилмаджи
19
Хольс
11
Килинк
4-2-3-1
25
Ливакович
18
Мюлдюр
4
Джику
50
Бекао
24
Остерволде
4
Амрабат
7
Фред
18
Костич
17
Шиманьски
10
Тадич
7
Джеко
19
Хольс
28
28
19
Хольс
7
Муджа
19
Шиндлер
19
Шиндлер
7
Муджа
16
Бола
8
Айдогду
8
Айдогду
16
Бола
18
Явру
27
27
18
Явру
11
Килинк
11
Димата
11
Димата
11
Килинк
50
Бекао
2
Сеюнджу
2
Сеюнджу
50
Бекао
24
Остерволде
4
Акайдын
4
Акайдын
24
Остерволде
18
Костич
17
Кахведжи
17
Кахведжи
18
Костич
7
Фред
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
7
Фред
7
Джеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
7
Джеко
Остались в запасе
Самсунспор
Фенербахче
45
Halil Yeral
ВР
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
5
Celil Yüksel
ЦП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
54
Эртугрул Четин
ВР
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
45
Halil Yeral
ВР
96
Bedirhan Çetin
ЦЗ
29
Haluk Mustafa Tan
ЦЗ
5
Celil Yüksel
ЦП
29
Флавьен Тайт
ЛВ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
70
Огуз Айдын
ЛВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Самсунспор - Фенербахче
6
5
Всего ударов по воротам
11
13
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
10
9
Офсайды
5
1
Количество передач
511
417
Сейвы
2
1
Точность передач %
79
73
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
4
Удары из пределов штрафной
9
9
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.83
1.39

Смотреть прямую трансляцию матча «Самсунспор» против «Фенербахче», 9-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 октября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Самсунспор» – «Фенербахче»

«Самсунспор» – «Фенербахче» смотреть онлайн 20 октября

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Самсунспор
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