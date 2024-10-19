19.10.2024, суббота, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
4-2-1-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
5
Аль-Амри
6
Аль-Муса
13
Шанкити
6
Фабиньо
91
Канте
10
Ауа
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
4-1-1-1-3
1
Кастелс
17
Альварес
2
Абулшамат
4
Такри
6
Начо
6
Фернандес
21
Пуэртас
23
Альмена
9
33
Киньонес
7
Обамеянг
15
Кадеш
2
Митай
2
Митай
15
Кадеш
13
Шанкити
42
Факихи
42
Факихи
13
Шанкити
5
Аль-Амри
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
5
Аль-Амри
23
Альмена
24
Касем
24
Касем
23
Альмена
2
Абулшамат
17
17
2
Абулшамат
17
Альварес
19
Асири
19
Асири
17
Альварес
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Кадисия
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
77
Абдулела Саид
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
Остались в запасе
28
Ахмед Аль-Кассар
ВР
87
Касим Аль-Уджами
ЦЗ
7
Турки Аль-Аммар
ЦП
11
Али Абдулла Азази
ЦП
52
Хуссейн Аль-Монассар
ЦП
14
Saif Rashad Mohamed
ЦП
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Кадисия
1
1
Всего ударов по воротам
10
17
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
9
10
Офсайды
2
3
Количество передач
500
425
Сейвы
5
4
Точность передач %
87
82
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
0
5
Удары из пределов штрафной
8
12
Удары из-за пределов штрафной
2
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Кадисия», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»