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Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Кадисия», 7-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 19 октября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Кадисия»