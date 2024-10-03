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  • «Аль-Охдуд» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Аль-Охдуд» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 19:50
Аль-Охдуд
03.10.2024, четверг, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
Аль-Иттихад
90+5' С. Аль-Аббас
50' К. Бензема 89' У. Ауа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аль-Охдуд
28
Пауло Витор
ВР
27
Авад Фарадж
ЦЗ
15
Наиф Асири
ЦЗ
66
Diego Ferreira
ЦЗ
98
Моханад Аль-Кайди
ЦЗ
6
Петрос
(К) ОП
10
Mohammed Al Jahif
ЦП
16
Хуан Себастьян Педроса
ЦП
17
Ноуледж Мусона
АП
13
Кристиан Бассогог
ПП
28
Ибрахима Коне
ЦФ
Главный тренер
Мартин Севела
Аль-Иттихад
1
Предраг Райкович
ВР
15
Хасан Кадеш
ЛЗ
2
Марио Митай
ЛЗ
5
Абдулелах Аль-Амри
ЦЗ
6
Саад Аль-Муса
ЦЗ
27
Фаваз Аль-Сагур
ПЗ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Карим Бензема
(К) ЦФ
Аль-Охдуд
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
8
Hussain Al Zabdani
ЦЗ
87
Ghassan
ЦЗ
77
Савиур Годвин
ЛВ
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
14
Салех Аль-Аббас
ЦФ
Аль-Иттихад
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
80
Хамед Аль-Гамди
АП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
11
Салех Аль-Шехри
ЦФ
4-1-3-1-1
28
Витор
27
Фарадж
66
98
Аль-Кайди
15
Асири
6
Петрос
10
16
Педроса
13
Бассогог
17
Мусона
28
Коне
3-3-1-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
5
Аль-Амри
6
Аль-Муса
27
Аль-Сагур
6
Фабиньо
2
Митай
10
Ауа
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
27
Фарадж
8
8
27
Фарадж
10
77
Годвин
77
Годвин
10
28
Коне
14
Аль-Аббас
14
Аль-Аббас
28
Коне
2
Митай
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
2
Митай
6
Аль-Муса
24
Аль-Биши
24
Аль-Биши
6
Аль-Муса
34
Бергвейн
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
34
Бергвейн
Остались в запасе
Аль-Охдуд
Аль-Иттихад
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Главный тренер
Мартин Севела
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Остались в запасе
1
Ракан Аль-Наджар
ВР
87
Ghassan
ЦЗ
6
Эйд Аль-Муваллад
ОП
12
Abdulaziz Al Hatila
ЦП
20
Saleh Al-Harthi
ЦП
2
Мохаммед Аль-Саид
ЛВ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
13
Муханнад Шанкити
ПЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
Главный тренер
Мартин Севела
Статистика матча Аль-Охдуд - Аль-Иттихад
2
3
Всего ударов по воротам
5
2
Удары в створ
3
1
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
4
3
Нарушения
4
6
Офсайды
5
2
Количество передач
206
378
Сейвы
0
3
Точность передач %
79
87
Удары мимо ворот
2
0
Блокированные удары
0
1
Удары из пределов штрафной
4
2
Удары из-за пределов штрафной
1
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Охдуд» против «Аль-Иттихада», 6-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 21:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Охдуд»«Аль-Иттихад»

«Аль-Охдуд» – «Аль-Иттихад»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Иттихад Аль-Охдуд
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