Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Твенте» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

«Твенте» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

3 октября 2024, 20:50
Твенте
03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
29' М. Влап
71' Д. Тадич
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
44
Юри Регер
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
(К) ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
10
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
10
Душан Тадич
(К) ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
7
Фред
ЦП
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
47
Сайфаллах Лтайеф
ПВ
11
Дан Ротс
ПВ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
84
Ömer Bircan Camci
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
23
Дженк Тосун
ЦФ
7
Эдин Джеко
ЦФ
4-1-2-3
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
38
Брюнс
2
Хилгерс
28
ван Рой
44
Регер
14
Стейн
14
Влап
10
Ламмерс
7
ван Берген
9
ван Вольфсвинкел
4-3-2-1
25
Ливакович
24
Остерволде
4
Джику
50
Бекао
18
Мюлдюр
4
Амрабат
7
Фред
17
Кахведжи
17
Шиманьски
10
Тадич
21
Эн-Несири
14
Влап
6
Киоло
6
Киоло
14
Влап
7
ван Берген
47
Лтайеф
47
Лтайеф
7
ван Берген
14
Стейн
11
Ротс
11
Ротс
14
Стейн
7
Фред
8
Яндас
8
Яндас
7
Фред
10
Тадич
5
Юкшек
5
Юкшек
10
Тадич
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
17
Кахведжи
21
Эн-Несири
7
Джеко
7
Джеко
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Твенте
Фенербахче
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
54
Эртугрул Четин
ВР
84
Ömer Bircan Camci
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
84
Ömer Bircan Camci
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Твенте - Фенербахче
3
5
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
16
Офсайды
1
1
Количество передач
444
420
Сейвы
1
8
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.59
0.88

Смотреть прямую трансляцию матча «Твенте» против «Фенербахче», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Твенте» – «Фенербахче»

«Твенте» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 октября 2024

Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Фенербахче Твенте
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
7
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+