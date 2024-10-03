03.10.2024, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 тур
Лига Европы, 2 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Твенте
Твенте
4-1-2-3
1
Уннершталь
5
Салах-Эддин
38
Брюнс
2
Хилгерс
28
ван Рой
44
Регер
14
Стейн
14
Влап
10
Ламмерс
7
ван Берген
9
ван Вольфсвинкел
4-3-2-1
25
Ливакович
24
Остерволде
4
Джику
50
Бекао
18
Мюлдюр
4
Амрабат
7
Фред
17
Кахведжи
17
Шиманьски
10
Тадич
21
Эн-Несири
14
Влап
6
Киоло
6
Киоло
14
Влап
7
ван Берген
47
Лтайеф
47
Лтайеф
7
ван Берген
14
Стейн
11
Ротс
11
Ротс
14
Стейн
7
Фред
8
Яндас
8
Яндас
7
Фред
10
Тадич
5
Юкшек
5
Юкшек
10
Тадич
17
Кахведжи
10
Сен-Максимен
10
Сен-Максимен
17
Кахведжи
21
Эн-Несири
7
Джеко
7
Джеко
21
Эн-Несири
Остались в запасе
Твенте
Фенербахче
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
54
Эртугрул Четин
ВР
84
Ömer Bircan Camci
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
14
Густаф Лагербилке
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
84
Ömer Bircan Camci
ВР
4
Юсуф Акчичек
ЦЗ
4
Самет Акайдын
ЦЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Твенте - Фенербахче
3
5
Всего ударов по воротам
15
6
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
4
2
Нарушения
15
16
Офсайды
1
1
Количество передач
444
420
Сейвы
1
8
Точность передач %
80
79
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
3
1
xG (ожидаемые голы)
1.59
0.88
Смотреть прямую трансляцию матча «Твенте» против «Фенербахче», 2-й тур Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 октября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Твенте» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»