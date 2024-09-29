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  • «Неман» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Неман» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 18:35
Неман
29.09.2024, воскресенье, 19:45
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Славия-Мозырь
71' О. Евдокимов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Неман
1
Максим Белов
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
8
Юрий Пантя
ЛЗ
33
Сергей Карпович
ЦЗ
20
Иван Садовничий
ЦЗ
22
Егор Пархоменко
ЦЗ
11
Гулжигит Алыкулов
ЛВ
47
Михаил Козлов
ОП
15
Олег Евдокимов
ЦП
88
Павел Савицкий
ЦП
17
Егор Зубович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Славия-Мозырь
1
Алексей Козлов
ВР
12
Алексей Иванов
ЛЗ
2
Андрей Шемрук
ЛЗ
25
Александр Широбоков
ЦЗ
27
Павел Чикида
ПЗ
31
Андрей Залеский
ПЗ
49
Александр Джигеро
ЛВ
9
Александр Батищев
ОП
6
Юлий Кузнецов
ОП
13
Владислав Полоз
ПВ
31
Андрей Соловей
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Неман
1
Артур Малиевский
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
32
Юрий Павлюковец
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
80
Леонард Гвет
ЦФ
Славия-Мозырь
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
10
Сергей Сазончик
ОП
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
11
Николай Рябых
ПВ
99
Джозеф Ома Ада
ПВ
90
Иван Грудько
ЦФ
25
Лама Бамба
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Белов
33
Карпович
20
Садовничий
22
Пархоменко
8
Пантя
47
Козлов
4
Васильев
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
17
Зубович
3-4-2-1
1
Козлов
27
Чикида
12
Иванов
25
Широбоков
31
Залеский
9
Батищев
6
Кузнецов
2
Шемрук
13
Полоз
49
Джигеро
31
Соловей
47
Козлов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
47
Козлов
17
Зубович
80
Гвет
80
Гвет
17
Зубович
13
Полоз
10
Сазончик
10
Сазончик
13
Полоз
49
Джигеро
99
Ада
99
Ада
49
Джигеро
Ада
90
Грудько
90
Грудько
Ада
Остались в запасе
Неман
Славия-Мозырь
1
Артур Малиевский
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Неман - Славия-Мозырь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Славии-Мозырь», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман»«Славия-Мозырь»

«Неман» – «Славия-Мозырь»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Славия-Мозырь Неман
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