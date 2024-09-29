29.09.2024, воскресенье, 19:45
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Неман
Неман
3-3-2-1-1
1
Белов
33
Карпович
20
Садовничий
22
Пархоменко
8
Пантя
47
Козлов
4
Васильев
15
Евдокимов
88
Савицкий
11
Алыкулов
17
Зубович
3-4-2-1
1
Козлов
27
Чикида
12
Иванов
25
Широбоков
31
Залеский
9
Батищев
6
Кузнецов
2
Шемрук
13
Полоз
49
Джигеро
31
Соловей
47
Козлов
32
Павлюковец
32
Павлюковец
47
Козлов
17
Зубович
80
Гвет
80
Гвет
17
Зубович
13
Полоз
10
Сазончик
10
Сазончик
13
Полоз
49
Джигеро
99
Ада
99
Ада
49
Джигеро
Ада
90
Грудько
90
Грудько
Ада
Остались в запасе
Неман
Славия-Мозырь
1
Артур Малиевский
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Иван Биончик
Остались в запасе
1
Артур Малиевский
ВР
35
Кирилл Вейдыгер
ВР
55
Алексей Лаврик
ЦЗ
46
Алексей Легчилин
ЦП
24
Андрей Якимов
ЦП
8
Игорь Костров
ЦП
19
Алексей Дайнеко
АП
8
Илья Кухарчик
ПП
18
Максим Кравцов
ЦФ
Остались в запасе
1
Артем Макавчик
ВР
4
Даниил Прудник
ЦЗ
28
Георгий Бугулов
ЦЗ
21
Ермек Кенжебаев
ЦП
17
Павел Котляров
ЛВ
63
Кирилл Сидоренко
ЛВ
11
Николай Рябых
ПВ
25
Лама Бамба
ЦФ
Главный тренер
Игорь Ковалевич
Главный тренер
Иван Биончик
Статистика матча Неман - Славия-Мозырь
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Неман» против «Славии-Мозырь», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 19:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Неман» – «Славия-Мозырь»
- Матч можно посмотреть на канале «ЯСНАе ТV».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»