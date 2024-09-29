29.09.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 7 тур
Турция. Суперлига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Составы команд
Антальяспор
Антальяспор
4-2-3-1
12
Пирич
77
Вурал
89
Сары
2
Талиссон
27
Йылмаз
18
Калузиньски
6
Ракип
12
Дженепо
81
Самудио
25
Таунсенд
16
4-2-2-2
25
Ливакович
24
Остерволде
4
Джику
2
Сеюнджу
18
Мюлдюр
4
Амрабат
5
Юкшек
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Сен-Максимен
7
Джеко
89
Сары
4
Гершалиу
4
Гершалиу
89
Сары
6
Ракип
6
Дикмен
6
Дикмен
6
Ракип
25
Таунсенд
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
25
Таунсенд
10
Сен-Максимен
50
Бекао
50
Бекао
10
Сен-Максимен
5
Юкшек
7
Фред
7
Фред
5
Юкшек
17
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
17
Шиманьски
4
Джику
18
Костич
18
Костич
4
Джику
7
Джеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
7
Джеко
Остались в запасе
Антальяспор
Фенербахче
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
30
Burak Ingenc
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
54
Эртугрул Четин
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
30
Burak Ingenc
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Антальяспор - Фенербахче
1
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
13
Офсайды
2
5
Количество передач
414
407
Сейвы
3
0
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.38
1.93
Смотреть прямую трансляцию матча «Антальяспор» против «Фенербахче», 7-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Антальяспор» – «Фенербахче»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»