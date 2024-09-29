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  • «Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Антальяспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 17:50
Антальяспор
29.09.2024, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 7 тур
0 : 2
Завершен
Фенербахче
63' Д. Тадич 81' Талиссон (АГ)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Антальяспор
12
Кенан Пирич
ВР
77
Гюрай Вурал
ЛЗ
89
Вейсел Сары
(К) ЦЗ
2
Талиссон
ЦЗ
27
Мерт Йылмаз
ПЗ
81
Брайан Самудио
ЛВ
12
Мусса Дженепо
ЛВ
18
Якуб Калузиньски
ЦП
6
Эрдаль Ракип
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Фенербахче
25
Доминик Ливакович
ВР
4
Александер Джику
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
18
Мерт Мюлдюр
ПЗ
24
Джейден Остерволде
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
5
Исмаил Юкшек
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
7
Эдин Джеко
(К) ЦФ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Антальяспор
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
4
Амар Гершалиу
ЦЗ
6
Сонер Дикмен
ЦП
30
Burak Ingenc
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Фенербахче
54
Эртугрул Четин
ВР
50
Родриго Бекао
ЦЗ
70
Огуз Айдын
ЛВ
18
Филип Костич
ЛВ
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
4-2-3-1
12
Пирич
77
Вурал
89
Сары
2
Талиссон
27
Йылмаз
18
Калузиньски
6
Ракип
12
Дженепо
81
Самудио
25
Таунсенд
16
4-2-2-2
25
Ливакович
24
Остерволде
4
Джику
2
Сеюнджу
18
Мюлдюр
4
Амрабат
5
Юкшек
17
Шиманьски
10
Тадич
10
Сен-Максимен
7
Джеко
89
Сары
4
Гершалиу
4
Гершалиу
89
Сары
6
Ракип
6
Дикмен
6
Дикмен
6
Ракип
25
Таунсенд
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
25
Таунсенд
10
Сен-Максимен
50
Бекао
50
Бекао
10
Сен-Максимен
5
Юкшек
7
Фред
7
Фред
5
Юкшек
17
Шиманьски
8
Яндас
8
Яндас
17
Шиманьски
4
Джику
18
Костич
18
Костич
4
Джику
7
Джеко
21
Эн-Несири
21
Эн-Несири
7
Джеко
Остались в запасе
Антальяспор
Фенербахче
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
30
Burak Ingenc
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
54
Эртугрул Четин
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
21
Абдуллах Йигитер
ВР
77
Абдуррахим Дурсун
ЦЗ
30
Burak Ingenc
ЦП
20
Emre Uzun
ЦП
8
Рамзи Сафури
АП
19
Адольфо Гайч
ЦФ
17
Эрдоган Йесилюрт
ЦФ
Остались в запасе
54
Эртугрул Четин
ВР
17
Ирфан Кахведжи
ЦП
70
Огуз Айдын
ЛВ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
Главный тренер
Александро «Алекс» де Соуза
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Антальяспор - Фенербахче
1
2
Всего ударов по воротам
10
14
Удары в створ
0
6
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
2
5
Нарушения
10
13
Офсайды
2
5
Количество передач
414
407
Сейвы
3
0
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
8
5
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
7
5
xG (ожидаемые голы)
0.38
1.93

Смотреть прямую трансляцию матча «Антальяспор» против «Фенербахче», 7-й тур чемпионата Турции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Антальяспор»«Фенербахче»

Антальяспор – Фенербахче смотреть онлайн 29 сентября

Источник: «Бомбардир»
Турция. Суперлига Фенербахче Антальяспор
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