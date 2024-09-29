Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Астаны», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Астана»