29.09.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Женис
Женис
3-2-4-1
1
Анарбеков
14
Муканов
5
Тевзадзе
15
Новак
12
Совет
25
Ром
32
Будински
11
19
Гречихо
5
Волков
19
Сантос
3-1-2-3-1
93
Чондрич
3
Калайца
5
Казуколовас
2
Бартолец
7
Куат
10
Томасов
11
Вороговский
7
Грипши
7
Эбонг
28
Камара
99
Жоффри
19
Сантос
6
Айтбаев
6
Айтбаев
19
Сантос
19
Гречихо
17
Адилов
17
Адилов
19
Гречихо
32
Будински
14
14
32
Будински
3
Калайца
22
Марочкин
22
Марочкин
3
Калайца
2
Бартолец
4
Быстров
4
Быстров
2
Бартолец
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
7
Грипши
72
Басманов
72
Басманов
7
Грипши
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Женис
Астана
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Alisher Suleymen
ВР
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Alisher Suleymen
ВР
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Женис - Астана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Астаны», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис» – «Астана»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»