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  • «Женис» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Женис» – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 14:54
Женис
29.09.2024, воскресенье, 16:00
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
1 : 1
Завершен
Астана
60' А. Сантос
52' Ч. Жоффри (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Женис
1
Темирлан Анарбеков
ВР
12
Саги Совет
ЛЗ
14
Саян Муканов
ЦЗ
5
Зураб Тевзадзе
ЦЗ
15
Крыстиан Новак
ЦЗ
25
Матия Ром
ПЗ
32
Лукаш Будински
ЦП
5
Сергей Волков
ЦП
11
Bruno Silva
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
19
Адилио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Астана
93
Йосип Чондрич
ВР
3
Бранимир Калайца
ЦЗ
5
Кипрас Казуколовас
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
28
Усман Камара
ЛВ
7
Исламбек Куат
ОП
10
Марин Томасов
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
7
Назми Грипши
АП
7
Макс Эбонг
АП
99
Чинеду Жоффри
ЦФ
Главный тренер
Григорий Бабаян
Женис
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Alisher Suleymen
ВР
6
Берик Айтбаев
ЦЗ
17
Альдаир Адилов
ПЗ
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
14
G. Pantsulaia
ЦФ
Астана
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
22
Александр Марочкин
ЦЗ
4
Марат Быстров
ПЗ
10
Эльхан Астанов
ЛВ
72
Станислав Басманов
ЛВ
24
Барнс Осеи
ЦП
81
Рамазан Каримов
ЦФ
3-2-4-1
1
Анарбеков
14
Муканов
5
Тевзадзе
15
Новак
12
Совет
25
Ром
32
Будински
11
19
Гречихо
5
Волков
19
Сантос
3-1-2-3-1
93
Чондрич
3
Калайца
5
Казуколовас
2
Бартолец
7
Куат
10
Томасов
11
Вороговский
7
Грипши
7
Эбонг
28
Камара
99
Жоффри
19
Сантос
6
Айтбаев
6
Айтбаев
19
Сантос
19
Гречихо
17
Адилов
17
Адилов
19
Гречихо
32
Будински
14
14
32
Будински
3
Калайца
22
Марочкин
22
Марочкин
3
Калайца
2
Бартолец
4
Быстров
4
Быстров
2
Бартолец
28
Камара
10
Астанов
10
Астанов
28
Камара
7
Грипши
72
Басманов
72
Басманов
7
Грипши
99
Жоффри
81
Каримов
81
Каримов
99
Жоффри
Остались в запасе
Женис
Астана
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Alisher Suleymen
ВР
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Главный тренер
Леван Коргалидзе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
Главный тренер
Григорий Бабаян
Остались в запасе
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Alisher Suleymen
ВР
6
Абай Жунусов
ЦП
7
Бауыржан Байтана
АП
18
Ян Труфанов
ЦФ
11
Артем Черединов
ЦФ
Остались в запасе
74
Мухамеджан Сейсен
ВР
27
Тимур Досмагамбетов
ЛЗ
15
Абзал Бейсебеков
ЦЗ
24
Барнс Осеи
ЦП
Главный тренер
Леван Коргалидзе
Главный тренер
Григорий Бабаян
Статистика матча Женис - Астана
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Женис» против «Астаны», 18-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Женис»«Астана»

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Астана Женис
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