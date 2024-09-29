29.09.2024, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Нафтан
Нафтан
4-1-1-2-2
13
Харитонович
5
Лебедев
23
Кингу
79
Бадоев
6
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
11
Пранович
99
10
Папарига
4-1-3-2
41
Плотников
27
Нечаев
13
Залеский
5
Бурко
11
Левицкий
44
Бутаревич
17
Ковалев
10
Шукуров
30
Побудей
15
Скавыш
80
Ксенофонтов
10
Папарига
44
Санников
44
Санников
10
Папарига
17
Сучков
88
Драбатович
88
Драбатович
17
Сучков
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
5
Бурко
19
Руцкий
19
Руцкий
5
Бурко
15
Скавыш
6
Мякиш
6
Мякиш
15
Скавыш
80
Ксенофонтов
10
Шарковский
10
Шарковский
80
Ксенофонтов
30
Побудей
25
Василевич
25
Василевич
30
Побудей
17
Ковалев
10
Лаптев
10
Лаптев
17
Ковалев
Остались в запасе
Нафтан
Торпедо-БелАЗ
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Нафтан - Торпедо-БелАЗ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Торпедо-БелАЗ», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»