Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Торпедо-БелАЗ», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»