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  • «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

«Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 сентября 2024

29 сентября 2024, 12:50
Нафтан
29.09.2024, воскресенье, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Торпедо-БелАЗ
39' И. Пранович
77' Д. Лаптев
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нафтан
13
Алексей Харитонович
ВР
5
Андрей Лебедев
ЦЗ
6
Kirill Kovsh
ЦЗ
23
Мидо Кингу
ЦЗ
79
Хетаг Бадоев
ЦЗ
17
Антон Сучков
ЛВ
52
Егор Кресс
ОП
7
Михаил Колядко
ЦП
11
Игнат Пранович
ПВ
10
Роман Папарига
ЦФ
99
M. Zhitnev (pen.)
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Торпедо-БелАЗ
41
Максим Плотников
ВР
11
Денис Левицкий
ЛЗ
13
Алексей Залеский
ЦЗ
5
Игорь Бурко
ЦЗ
27
Данила Нечаев
ПЗ
80
Александр Ксенофонтов
ЛВ
30
Вадим Побудей
ЛВ
44
Алексей Бутаревич
ОП
10
Алимардон Шукуров
АП
17
Антон Ковалев
ПВ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Нафтан
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
44
Анатолий Санников
ЦЗ
88
Артем Драбатович
ЦЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
92
Артем Щадин
АП
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Торпедо-БелАЗ
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
19
Илья Руцкий
ПЗ
6
Максим Мякиш
ОП
10
Тимофей Шарковский
ЦП
29
Никита Пацко
ПВ
25
Илья Василевич
ЦФ
9
Андрей Кобет
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
4-1-1-2-2
13
Харитонович
5
Лебедев
23
Кингу
79
Бадоев
6
52
Кресс
7
Колядко
17
Сучков
11
Пранович
99
10
Папарига
4-1-3-2
41
Плотников
27
Нечаев
13
Залеский
5
Бурко
11
Левицкий
44
Бутаревич
17
Ковалев
10
Шукуров
30
Побудей
15
Скавыш
80
Ксенофонтов
10
Папарига
44
Санников
44
Санников
10
Папарига
17
Сучков
88
Драбатович
88
Драбатович
17
Сучков
23
Кингу
92
Щадин
92
Щадин
23
Кингу
5
Бурко
19
Руцкий
19
Руцкий
5
Бурко
15
Скавыш
6
Мякиш
6
Мякиш
15
Скавыш
80
Ксенофонтов
10
Шарковский
10
Шарковский
80
Ксенофонтов
30
Побудей
25
Василевич
25
Василевич
30
Побудей
17
Ковалев
10
Лаптев
10
Лаптев
17
Ковалев
Остались в запасе
Нафтан
Торпедо-БелАЗ
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Молош
Остались в запасе
16
Дмитрий Сай
ВР
77
Артемий Литвинов
ЛЗ
33
Георгий Эрмидис
ОП
23
Ivan Tikhonov
ЦП
99
Marat Kalinchenko
ЦФ
31
Джосфат Лопаго
ЦФ
4
Антон Суша
ЦФ
Остались в запасе
16
Евгений Абрамович
ВР
96
Владислав Мелько
ЛЗ
29
Никита Пацко
ПВ
9
Андрей Кобет
ЦФ
Главный тренер
Альберт Рыбак
Главный тренер
Дмитрий Молош
Статистика матча Нафтан - Торпедо-БелАЗ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Нафтан» против «Торпедо-БелАЗ», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Нафтан» – «Торпедо-БелАЗ»

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Торпедо-БелАЗ Нафтан
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