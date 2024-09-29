Составы команд
Рух
Рух
3-2-2-2-1
1
Ледвий
44
Холод
29
Дидык
93
Роман
5
Сыч
6
Пидгурский
27
Федор
19
Карабин
10
Притула
11
Квасница
95
Краснопир
4-1-3-2
31
Пахолюк
3
Козик
4
Бондаренко
16
Красники
81
7
Демченко
9
Цуриков
10
Ореховский
75
Третьяков
9
Боливар
7
Алефиренко
10
Притула
11
Рунич
11
Рунич
10
Притула
19
Карабин
70
Климчук
70
Климчук
19
Карабин
11
Квасница
7
Криспим
7
Криспим
11
Квасница
81
8
Криворучко
8
Криворучко
81
75
Третьяков
10
Велетень
10
Велетень
75
Третьяков
9
Боливар
81
Паулаускас
81
Паулаускас
9
Боливар
7
Алефиренко
19
19
7
Алефиренко
Остались в запасе
Рух
Колос
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
62
Sviatoslav Vanivskyi
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
Остались в запасе
91
Валентин Горох
ВР
6
Никита Бурда
ЦЗ
44
Vladyslav Shershen
ЦЗ
97
Олег Ильин
ПВ
80
Roman Mysak
ЦФ
15
Artem Husol
ЦФ
17
Антон Салабай
ЦФ
21
Денис Безбородько
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Главный тренер
Ярослав Вишняк
Статистика матча Рух - Колос
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Рух» против «Колос», 8-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 29 сентября 2024 в 15:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Рух» – «Колос»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»