Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Арсенала», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Арсенал»