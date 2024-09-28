28.09.2024, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Слуцк
Слуцк
2-3-3-1-1
26
Шпаковский
20
Мартьянов
12
Былинкин
27
Курлович
29
Дубинец
28
Михнюк
16
Семенов
9
Сычев
18
Буньон
9
Пушняков
37
Цепенков
3-2-4-1
1
Санько
2
Атила
13
Орешкевич
2
Чиж
5
Вегеря
72
Позняк
89
Арутюнян
20
Эдгар
99
Мялковский
11
Ловец
15
Бабич
9
Сычев
11
Мельников
11
Мельников
9
Сычев
15
Бабич
47
Годяев
47
Годяев
15
Бабич
11
Ловец
66
Агеев
66
Агеев
11
Ловец
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
99
Мялковский
77
Сакута
77
Сакута
99
Мялковский
2
Атила
10
Ершов
10
Ершов
2
Атила
Остались в запасе
Слуцк
Арсенал
17
Роман Грицкевич
ЦФ
30
Илья Брановец
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
35
Матвей Коврук
ВР
99
Кирилл Волков
ЦЗ
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
30
Илья Брановец
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
99
Кирилл Волков
ЦЗ
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Слуцк - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Арсенала», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 14:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк» – «Арсенал»
- Матч можно посмотреть на канале «Беларусь 5».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»