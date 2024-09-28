Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Слуцк» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Слуцк» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 12:50
Слуцк
28.09.2024, суббота, 14:00
Беларусь. Высшая лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
33' К. Цепенков
75' Р. Мялковский
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Слуцк
26
Денис Шпаковский
ВР
20
Григорий Мартьянов
ЛЗ
12
Никита Былинкин
ЦЗ
27
Вадим Курлович
ОП
29
Илья Дубинец
ОП
28
Иван Михнюк
ОП
16
Алексей Семенов
ЦП
9
Владислав Сычев
ЦП
18
Артур Буньон
ЦП
9
Сергей Пушняков
АП
37
Кирилл Цепенков
ЦФ
Арсенал
1
Иван Санько
ВР
5
Роман Вегеря
ЦЗ
72
Александр Позняк
ЦЗ
2
Атила
ЦЗ
13
Иван Орешкевич
ЦЗ
2
Александр Чиж
ЦЗ
11
Юрий Ловец
ЦП
89
Вадим Арутюнян
ЦП
20
Андре Эдгар
ЦП
99
Руслан Мялковский
ЦП
15
Егор Бабич
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Слуцк
30
Илья Брановец
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
17
Роман Грицкевич
ЦФ
11
Никита Мельников
ЦФ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Арсенал
35
Матвей Коврук
ВР
99
Кирилл Волков
ЦЗ
47
Данила Годяев
ЦЗ
66
Арсений Агеев
ПЗ
10
Никита Ершов
ЛВ
51
Александр Скшинецкий
ОП
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
77
Евгений Сакута
АП
34
Артем Петренко
ЦФ
2-3-3-1-1
26
Шпаковский
20
Мартьянов
12
Былинкин
27
Курлович
29
Дубинец
28
Михнюк
16
Семенов
9
Сычев
18
Буньон
9
Пушняков
37
Цепенков
3-2-4-1
1
Санько
2
Атила
13
Орешкевич
2
Чиж
5
Вегеря
72
Позняк
89
Арутюнян
20
Эдгар
99
Мялковский
11
Ловец
15
Бабич
9
Сычев
11
Мельников
11
Мельников
9
Сычев
15
Бабич
47
Годяев
47
Годяев
15
Бабич
11
Ловец
66
Агеев
66
Агеев
11
Ловец
89
Арутюнян
51
Скшинецкий
51
Скшинецкий
89
Арутюнян
99
Мялковский
77
Сакута
77
Сакута
99
Мялковский
2
Атила
10
Ершов
10
Ершов
2
Атила
Остались в запасе
Слуцк
Арсенал
17
Роман Грицкевич
ЦФ
30
Илья Брановец
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
35
Матвей Коврук
ВР
99
Кирилл Волков
ЦЗ
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Остались в запасе
17
Роман Грицкевич
ЦФ
30
Илья Брановец
ВР
4
Владислав Карпеня
ЦЗ
15
Андрей Рум
ПЗ
74
Михаил Сачковский
ОП
17
Илья Тишуров
ЦП
78
Владислав Ковалевич
ПВ
23
Ярослав Яроцкий
ПВ
7
Арсений Ачаповский
ЦФ
Остались в запасе
35
Матвей Коврук
ВР
99
Кирилл Волков
ЦЗ
41
Дмитрий Лутик
ЦП
7
Фред Жуниор
ЦП
34
Артем Петренко
ЦФ
Главный тренер
Вячеслав Вашкевич
Статистика матча Слуцк - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Слуцк» против «Арсенала», 23-й тур чемпионата Беларуси на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 14:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Слуцк»«Арсенал»

«Слуцк» – «Арсенал»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Беларусь. Высшая лига Арсенал Слуцк
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
6
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+