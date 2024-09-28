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  • «Хетафе» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

«Хетафе» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

28 сентября 2024, 13:50
Хетафе
28.09.2024, суббота, 15:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 0
Завершен
Алавес
42' М. Арамбарри 58' Л. Милья (П)
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К) ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
ПЗ
23
Карлос Бенавидес
(К) ОП
19
Хоан Хордан
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
30
Альваро Родригес
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
17
Томас Конечны
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
19
Кике
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Сорья
2
Джене
25
Беррокаль
15
Альдрете
15
Рико
21
Уче
20
Сола
8
Арамбарри
6
Милья
23
Перес
91
Йылдырым
4-1-1-1-3
1
Сивера
14
Теналья
5
Абкар
15
Седлар
24
Диарра
23
Бенавидес
19
Хордан
7
Висенте
11
Мартинес
77
Мартин
19
Стоичков
20
Сола
2
Иглесиас
2
Иглесиас
20
Сола
21
Уче
30
Родригес
30
Родригес
21
Уче
91
Йылдырым
9
Майорал
9
Майорал
91
Йылдырым
5
Абкар
3
Санчес
3
Санчес
5
Абкар
15
Седлар
15
Моуриньо
15
Моуриньо
15
Седлар
23
Бенавидес
8
Бланко
8
Бланко
23
Бенавидес
77
Мартин
19
Кике
19
Кике
77
Мартин
11
Мартинес
12
Вильялибре
12
Вильялибре
11
Мартинес
Остались в запасе
Хетафе
Алавес
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
17
Томас Конечны
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
17
Томас Конечны
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Хетафе - Алавес
3
7
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
2
2
Нарушения
17
24
Офсайды
4
2
Количество передач
205
255
Сейвы
1
6
Точность передач %
54
57
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.22
0.48

Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Алавеса», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Алавес»

«Хетафе» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 28 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Хетафе
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