28.09.2024, суббота, 15:00
Испания. Примера, 8 тур
Испания. Примера, 8 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-3-2-1-1
13
Сорья
2
Джене
25
Беррокаль
15
Альдрете
15
Рико
21
Уче
20
Сола
8
Арамбарри
6
Милья
23
Перес
91
Йылдырым
4-1-1-1-3
1
Сивера
14
Теналья
5
Абкар
15
Седлар
24
Диарра
23
Бенавидес
19
Хордан
7
Висенте
11
Мартинес
77
Мартин
19
Стоичков
20
Сола
2
Иглесиас
2
Иглесиас
20
Сола
21
Уче
30
Родригес
30
Родригес
21
Уче
91
Йылдырым
9
Майорал
9
Майорал
91
Йылдырым
5
Абкар
3
Санчес
3
Санчес
5
Абкар
15
Седлар
15
Моуриньо
15
Моуриньо
15
Седлар
23
Бенавидес
8
Бланко
8
Бланко
23
Бенавидес
77
Мартин
19
Кике
19
Кике
77
Мартин
11
Мартинес
12
Вильялибре
12
Вильялибре
11
Мартинес
Остались в запасе
Хетафе
Алавес
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
25
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
17
Томас Конечны
ЛВ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
5
Набиль Аберден
ЦЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
28
Альберто Риско
АП
19
Петер Федерико
ПВ
11
Коба да Коста
ЦФ
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
5
Адриан Пика
ЦЗ
18
Хон Гуриди
ЦП
6
Андер Гевара
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
17
Томас Конечны
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Хетафе - Алавес
3
7
Всего ударов по воротам
14
9
Удары в створ
8
1
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
7
Угловые удары
2
2
Нарушения
17
24
Офсайды
4
2
Количество передач
205
255
Сейвы
1
6
Точность передач %
54
57
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
2.22
0.48
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Алавеса», 8-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 28 сентября 2024 в 15:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»