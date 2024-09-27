27.09.2024, пятница, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 5 тур
4 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
4-2-1-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
2
Митай
5
Аль-Амри
13
Шанкити
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
3-2-2-2-1
96
Аль-Хайдари
5
Ребошу
19
Аль-Фахад
32
Тиссеран
39
Аль-Хамсл
14
Аль-Шаафи
21
Курбелис
88
Аль-Сумайри
7
Нарей
7
Фортунис
15
Хамзи
13
Шанкити
42
Факихи
42
Факихи
13
Шанкити
15
Кадеш
27
Аль-Сагур
27
Аль-Сагур
15
Кадеш
91
Канте
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
91
Канте
34
Бергвейн
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
34
Бергвейн
14
Аль-Шаафи
18
Аль-Хавсави
18
Аль-Хавсави
14
Аль-Шаафи
39
Аль-Хамсл
47
Абу Аль-Шамат
47
Абу Аль-Шамат
39
Аль-Хамсл
7
Фортунис
10
Мартинш
10
Мартинш
7
Фортунис
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Халидж
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
77
Абдулела Саид
ЦП
41
Mohammed Fallatah
ЦП
27
Ахмед Аль-Гамди
ЛВ
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
50
Раед Озайби
ВР
33
Бандер Аль-Мутайри
ЛЗ
25
Ариф Салех Аль-Хайдар
ПАЗ
77
Хишам Аль-Дубаис
ЦП
9
Абдулла Аль-Салем
ЦФ
Статистика матча Аль-Иттихад - Халидж
2
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Угловые удары
5
2
Нарушения
9
5
Офсайды
4
0
Количество передач
601
334
Сейвы
4
3
Точность передач %
91
84
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Халидж», 5-й тур чемпионата Саудовской Аравии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Халидж»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»