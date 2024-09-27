27.09.2024, пятница, 22:00
Франция. Лига 1, 6 тур
Франция. Лига 1, 6 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
ПСЖ
ПСЖ
4-1-1-3-1
39
Сафонов
5
Маркиньос
51
Пачо
4
Бералдо
2
Хакими
33
Заир-Эмери
8
Руис
29
Барколя
7
Кан Ин
10
Дембеле
87
Невеш
3-4-1-2
30
Манданда
22
Ассиньон
5
Эстигард
3
Ву
36
Сейду
7
Сантамария
5
Матусива
3
Трюффер
10
Бляс
15
Калимуэндо
9
Гуири
5
Маркиньос
37
Шкриньяр
37
Шкриньяр
5
Маркиньос
8
Руис
24
Маюлу
24
Маюлу
8
Руис
10
Дембеле
19
Мбайе
19
Мбайе
10
Дембеле
29
Барколя
9
Муани
9
Муани
29
Барколя
3
Трюффер
18
Нагида
18
Нагида
3
Трюффер
5
Эстигард
30
Файе
30
Файе
5
Эстигард
22
Ассиньон
33
Хатебур
33
Хатебур
22
Ассиньон
7
Сантамария
18
Камара
18
Камара
7
Сантамария
5
Матусива
11
Гренбек
11
Гренбек
5
Матусива
Остались в запасе
ПСЖ
Ренн
1
Арнау Тенас
ВР
3
Науфель Эль-Аннах
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
Главный тренер
Луис Энрике
93
Готье Гайо
ВР
8
Науиру Ахамада
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
1
Арнау Тенас
ВР
3
Науфель Эль-Аннах
ЦЗ
2
Йорам Заге
ПЗ
Остались в запасе
93
Готье Гайо
ВР
8
Науиру Ахамада
ЦП
11
Карлос Андрес Гомес
ПВ
19
Хенрик Мейстер
ЦФ
Главный тренер
Луис Энрике
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча ПСЖ - Ренн
1
3
Всего ударов по воротам
24
12
Удары в створ
8
5
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
6
4
Нарушения
12
13
Офсайды
5
1
Количество передач
632
381
Сейвы
4
4
Точность передач %
89
82
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
7
4
Удары из пределов штрафной
15
5
Удары из-за пределов штрафной
9
7
xG (ожидаемые голы)
2.41
1.34
Смотреть прямую трансляцию матча «ПСЖ» против «Ренна», 6-й тур чемпионата Франции на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 22:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПСЖ» – «Ренн»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»