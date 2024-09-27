27.09.2024, пятница, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Ордабасы
Ордабасы
4-3-3
1
Игнатович
3
Шехович
25
Малый
32
Пластун
23
Эрланов
8
Тагыберген
96
Абикен
22
Астанов
11
Тунгышбаев
9
Исламхан
10
Яхшибоев
3-1-2-3-1
16
Василючек
2
Николич
33
Велкоски
22
Хомуха
8
Дмитриев
10
5
Сатанов
70
Яколиш
24
Чучкич
13
Киреенко
9
Архипов
3
Шехович
5
Суюмбаев
5
Суюмбаев
3
Шехович
11
Тунгышбаев
8
Макаренко
8
Макаренко
11
Тунгышбаев
9
Исламхан
17
Умаров
17
Умаров
9
Исламхан
8
Тагыберген
11
Федин
11
Федин
8
Тагыберген
70
Яколиш
28
Хаджиев
28
Хаджиев
70
Яколиш
10
7
7
10
8
Дмитриев
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
8
Дмитриев
9
Архипов
11
Вака
11
Вака
9
Архипов
Остались в запасе
Ордабасы
Туран
1
Бекхан Шайзада
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
40
Ловро Квек
ОП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
44
Batyr Mukashev
ЦП
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
40
Ловро Квек
ОП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
44
Batyr Mukashev
ЦП
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Ордабасы - Туран
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Турана», 14-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Туран»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»