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  • «Ордабасы» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

«Ордабасы» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

27 сентября 2024, 15:50
Ордабасы
27.09.2024, пятница, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Туран
47' Е. Тунгышбаев 52' Б. Исламхан
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
9
Бауржан Исламхан
АП
22
Султанбек Астанов
ПП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Туран
16
Владислав Василючек
ВР
2
Марко Николич
ЦЗ
33
Виктор Велкоски
ЦЗ
22
Иван Хомуха
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
8
Артем Дмитриев
ОП
10
Rakhat Usipkhanov
ЦП
5
Санжар Сатанов
ЦП
24
Никола Чучкич
АП
70
Антонио Яколиш
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Ордабасы
1
Бекхан Шайзада
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
40
Ловро Квек
ОП
8
Евгений Макаренко
ЦП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Туран
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
28
Аслудин Хаджиев
ПЗ
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Рифат Нурмугамет
ЛВ
7
Plarent Fejzaj
ЦП
44
Batyr Mukashev
ЦП
11
Леонардо Вака
ПВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
4-3-3
1
Игнатович
3
Шехович
25
Малый
32
Пластун
23
Эрланов
8
Тагыберген
96
Абикен
22
Астанов
11
Тунгышбаев
9
Исламхан
10
Яхшибоев
3-1-2-3-1
16
Василючек
2
Николич
33
Велкоски
22
Хомуха
8
Дмитриев
10
5
Сатанов
70
Яколиш
24
Чучкич
13
Киреенко
9
Архипов
3
Шехович
5
Суюмбаев
5
Суюмбаев
3
Шехович
11
Тунгышбаев
8
Макаренко
8
Макаренко
11
Тунгышбаев
9
Исламхан
17
Умаров
17
Умаров
9
Исламхан
8
Тагыберген
11
Федин
11
Федин
8
Тагыберген
70
Яколиш
28
Хаджиев
28
Хаджиев
70
Яколиш
10
7
7
10
8
Дмитриев
23
Нурмугамет
23
Нурмугамет
8
Дмитриев
9
Архипов
11
Вака
11
Вака
9
Архипов
Остались в запасе
Ордабасы
Туран
1
Бекхан Шайзада
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
40
Ловро Квек
ОП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
44
Batyr Mukashev
ЦП
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
Главный тренер
Ринат Алюетов
Остались в запасе
1
Бекхан Шайзада
ВР
35
Азамат Жомартов
ВР
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
40
Ловро Квек
ОП
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Остались в запасе
24
Динмухаммед Жомарт
ВР
44
Batyr Mukashev
ЦП
77
Алишер Сулей
ЛВ
23
Берик Шайхов
ЦФ
19
Aleksandar Mishov
ЦФ
Главный тренер
Кирилл Кекер
Главный тренер
Ринат Алюетов
Статистика матча Ордабасы - Туран
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Турана», 14-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 27 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы»«Туран»

«Ордабасы» – «Туран»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Туран Ордабасы
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