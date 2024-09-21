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  • «Динамо» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

«Динамо» – «Рух»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2024

21 сентября 2024, 16:50
Динамо К
21.09.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Рух
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
3
Брайан Себальос
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
10
Николай Шапаренко
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Рух
1
Дмитрий Ледвий
ВР
44
Виталий Холод
ЦЗ
29
Роман Дидык
ЦЗ
93
Виталий Роман
ПЗ
5
Алексей Сыч
ОП
6
Денис Пидгурский
ОП
27
Олег Федор
ЦП
19
Ярослав Карабин
ЦП
10
Остап Притула
АП
11
Илья Квасница
ПВ
95
Игорь Краснопир
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Рух
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
91
Владислав Семотюк
ЦП
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
2
Вивчаренко
3
Себальос
32
Михавко
18
Тымчик
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
3-2-2-2-1
1
Ледвий
93
Роман
29
Дидык
44
Холод
5
Сыч
6
Пидгурский
27
Федор
19
Карабин
11
Квасница
10
Притула
95
Краснопир
Остались в запасе
Динамо К
Рух
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Динамо К - Рух
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Желтые карточки
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0

Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Руха», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Рух»

«Динамо» – «Рух» смотреть онлайн 21 сентября

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Рух Динамо К
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