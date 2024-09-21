Составы команд
Динамо К
Динамо К
4-1-2-2-1
1
Бущан
2
Вивчаренко
3
Себальос
32
Михавко
18
Тымчик
6
Бражко
10
Шапаренко
29
Буяльский
22
Кабаев
7
Ярмоленко
19
Ванат
3-2-2-2-1
1
Ледвий
93
Роман
29
Дидык
44
Холод
5
Сыч
6
Пидгурский
27
Федор
19
Карабин
11
Квасница
10
Притула
95
Краснопир
Остались в запасе
Динамо К
Рух
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Виталий Пономарев
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
74
Денис Игнатенко
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
8
Александр Пихаленок
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
Остались в запасе
1
Юрий-Владимир Герета
ВР
73
Ростислав Лях
ЛЗ
2
Oleksiy Tovarnytskyi
ЦЗ
91
Владислав Семотюк
ЦП
11
Василь Рунич
ЛВ
70
Юрий Климчук
ЛВ
38
Ange-Freddy Plumain
ЦФ
7
Клайвер Криспим
ЦФ
47
Kostiantyn Kvas
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Виталий Пономарев
Статистика матча Динамо К - Рух
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Смотреть прямую трансляцию матча «Динамо» против «Руха», 7-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 21 сентября 2024 в 18:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Динамо» – «Рух»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»