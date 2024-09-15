15.09.2024, воскресенье, 21:00
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 3 тур
7 : 1
Завершен
Составы команд
Аль-Иттихад
Аль-Иттихад
3-3-1-2-1
1
Райкович
15
Кадеш
6
Аль-Муса
27
Аль-Сагур
2
Перейра
91
Канте
6
Фабиньо
10
Ауа
34
Бергвейн
19
Диаби
9
Бензема
4-2-3-1
12
де Арруабаррена
2
Аль-Мовалад
5
Эль-Ямик
14
17
35
4
Крету
80
Наджи
8
Амин
11
Гудвин
9
Игало
6
Аль-Муса
5
Аль-Амри
5
Аль-Амри
6
Аль-Муса
27
Аль-Сагур
13
Шанкити
13
Шанкити
27
Аль-Сагур
91
Канте
80
Аль-Гамди
80
Аль-Гамди
91
Канте
34
Бергвейн
24
Аль-Обуд
24
Аль-Обуд
34
Бергвейн
10
Ауа
11
Аль-Шехри
11
Аль-Шехри
10
Ауа
5
Макки
5
Макки
Макки
24
Нур
24
Нур
Макки
11
Гудвин
7
Бакуна
7
Бакуна
11
Гудвин
9
Игало
97
97
9
Игало
Остались в запасе
Аль-Иттихад
Аль-Вахда
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ОП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
Остались в запасе
33
Mohammed Al-Mahasneh
ВР
42
Муат Факихи
ЛЗ
77
Абдулела Саид
ЦП
24
Абдулазиз Аль-Биши
ПВ
Остались в запасе
21
Abdulrahman Al-Shammeri
ВР
13
Мишал Аль-Алаели
ЦЗ
4
Валид Бакшвин
ОП
28
Hussain Ahmed Al Issa
ЦП
18
Ала'а Аль-Хаджи
ЦП
Статистика матча Аль-Иттихад - Аль-Вахда
1
1
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
11
6
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
9
4
Офсайды
1
1
Количество передач
622
306
Сейвы
5
3
Точность передач %
90
87
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
12
7
Удары из-за пределов штрафной
3
5
Смотреть прямую трансляцию матча «Аль-Иттихад» против «Аль-Вахда», 3-й тур чемпионата Саудовской Аравиина «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 21:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Аль-Иттихад» – «Аль-Вахда»
- Матч можно посмотреть на канале «Okko».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»