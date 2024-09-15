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  • «Ордабасы» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

«Ордабасы» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

15 сентября 2024, 15:50
Ордабасы
15.09.2024, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Атырау
22' А. Тагыберген
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ордабасы
1
Сергей Игнатович
ВР
3
Златан Шехович
ЛЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
23
Темирлан Эрланов
ЦЗ
8
Асхат Тагыберген
ЦП
96
Айбол Абикен
ЦП
8
Евгений Макаренко
ЦП
22
Султанбек Астанов
ПП
17
Шахбоз Умаров
ПВ
10
Жасур Яхшибоев
ПВ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Атырау
1
Егор Хаткевич
ВР
26
Олжас Керимжанов
ЦЗ
18
Никита Степанов
ЦЗ
6
Матеус Барбоза
ЦЗ
2
Ади Адамбаев
ПЗ
55
Александр Нойок
ОП
34
Якоб Новак
ЦП
10
Ринат Джуматов
ЦП
21
Наурызбек Жагоров
ЦП
9
Аслан Адиль
ПВ
11
Едиге Оралбай
ЦФ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Ордабасы
35
Азамат Жомартов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
25
Сергей Малый
ЦЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
29
Самат Жарынбетов
ОП
40
Ловро Квек
ОП
9
Бауржан Исламхан
АП
11
Еркебулан Тунгышбаев
ПВ
11
Максим Федин
ПВ
Атырау
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
8
Сослан Такулов
ЛЗ
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
63
Фатхулло Олимзода
ЦП
6
Ерсултан Калдыбеков
ЦП
11
Жоэль Каямба
ЦП
14
Николай Сигневич
ЦФ
3-4-2-1
1
Игнатович
3
Шехович
23
Эрланов
32
Пластун
8
Тагыберген
96
Абикен
8
Макаренко
22
Астанов
17
Умаров
10
Яхшибоев
90
Садовский
4-1-3-1-1
1
Хаткевич
2
Адамбаев
18
Степанов
6
Барбоза
26
Керимжанов
55
Нойок
34
Новак
10
Джуматов
21
Жагоров
9
Адиль
11
Оралбай
17
Умаров
25
Малый
25
Малый
17
Умаров
8
Тагыберген
29
Жарынбетов
29
Жарынбетов
8
Тагыберген
8
Макаренко
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
8
Макаренко
2
Адамбаев
8
Такулов
8
Такулов
2
Адамбаев
Такулов
63
Олимзода
63
Олимзода
Такулов
34
Новак
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
34
Новак
9
Адиль
11
Каямба
11
Каямба
9
Адиль
11
Оралбай
14
Сигневич
14
Сигневич
11
Оралбай
Остались в запасе
Ордабасы
Атырау
35
Азамат Жомартов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
9
Бауржан Исламхан
АП
11
Максим Федин
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
9
Бауржан Исламхан
АП
11
Максим Федин
ПВ
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Ордабасы - Атырау
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Атырау», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Атырау»

«Ордабасы» – «Атырау»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Казахстан. Премьер-лига Атырау Ордабасы
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