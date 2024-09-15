15.09.2024, воскресенье, 17:00
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Составы команд
Ордабасы
Ордабасы
3-4-2-1
1
Игнатович
3
Шехович
23
Эрланов
32
Пластун
8
Тагыберген
96
Абикен
8
Макаренко
22
Астанов
17
Умаров
10
Яхшибоев
90
Садовский
4-1-3-1-1
1
Хаткевич
2
Адамбаев
18
Степанов
6
Барбоза
26
Керимжанов
55
Нойок
34
Новак
10
Джуматов
21
Жагоров
9
Адиль
11
Оралбай
17
Умаров
25
Малый
25
Малый
17
Умаров
8
Тагыберген
29
Жарынбетов
29
Жарынбетов
8
Тагыберген
8
Макаренко
11
Тунгышбаев
11
Тунгышбаев
8
Макаренко
2
Адамбаев
8
Такулов
8
Такулов
2
Адамбаев
Такулов
63
Олимзода
63
Олимзода
Такулов
34
Новак
6
Калдыбеков
6
Калдыбеков
34
Новак
9
Адиль
11
Каямба
11
Каямба
9
Адиль
11
Оралбай
14
Сигневич
14
Сигневич
11
Оралбай
Остались в запасе
Ордабасы
Атырау
35
Азамат Жомартов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
9
Бауржан Исламхан
АП
11
Максим Федин
ПВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
Главный тренер
Виталий Жуковский
Остались в запасе
35
Азамат Жомартов
ВР
5
Гафуржан Суюмбаев
ЛЗ
24
Кристиан Товар
ЦЗ
93
Режиналдо
ПЗ
40
Ловро Квек
ОП
9
Бауржан Исламхан
АП
11
Максим Федин
ПВ
Остались в запасе
35
Нурасыл Тохтаров
ВР
4
Адилбек Жумаханов
ЦЗ
7
Хусрав Тоиров
ЛВ
Главный тренер
Кайрат Нурдаулетов
Главный тренер
Виталий Жуковский
Статистика матча Ордабасы - Атырау
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Ордабасы» против «Атырау», 20-й тур чемпионата Казахстана на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 15 сентября 2024 в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Ордабасы» – «Атырау»
- Матч можно посмотреть на канале «QFL».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»