14.09.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Украина. Премьер-лига, 6 тур
5 : 2
Завершен
Составы команд
Шахтер
Шахтер
3-1-1-3-2
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
17
Тобиас
4
Франьич
8
Крыськив
11
Кевин
10
Судаков
10
Зубков
14
Сикан
19
Бондаренко
4-2-1-3
12
Кемкин
11
Мирошниченко
3
Адамюк
4
4
Бабогло
21
Альварес
8
Чачуа
37
Бруниньо
9
Устименко
26
Костенко
12
Подлепенец
10
Зубков
27
Степаненко
27
Степаненко
10
Зубков
10
Судаков
6
Гомес
6
Гомес
10
Судаков
8
Крыськив
10
Педриньо
10
Педриньо
8
Крыськив
11
Кевин
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
11
Кевин
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
8
Чачуа
16
Рябов
16
Рябов
8
Чачуа
9
Устименко
9
9
9
Устименко
12
Подлепенец
33
33
12
Подлепенец
Остались в запасе
Шахтер
Карпаты
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Шахтер - Карпаты
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Карпат», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 18:90 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер» – «Карпаты»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»