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  • «Шахтер» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Шахтер» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 16:51
Шахтер
14.09.2024, суббота, 18:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
5 : 2
Завершен
Карпаты
21' А. Зубков 29' А. Бондаренко 39' А. Бондаренко 42' Д. Сикан 65' А. Бондаренко
25' Е. Подлепенец 83' А. Чачуа
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
17
Винисиус Тобиас
ПЗ
11
Кевин
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Георгий Судаков
АП
10
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Карпаты
12
Александр Кемкин
ВР
4
Владислав Бабогло
ЦЗ
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
4
Taras Sakiv
ЦЗ
11
Денис Мирошниченко
ПЗ
21
Пабло Альварес
ЦП
8
Амбросий Чачуа
ЦП
37
Бруниньо
АП
12
Евгений Подлепенец
ЦФ
26
Ян Костенко
ЦФ
9
Денис Устименко
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Шахтер
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
11
Невертон
ЛВ
27
Тарас Степаненко
ОП
6
Марлон Гомес
ЦП
10
Педриньо
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Карпаты
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
16
Артур Рябов
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
9
Igor Neves Alves
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
3-1-1-3-2
31
Ризнык
13
Энрике
5
Бондарь
17
Тобиас
4
Франьич
8
Крыськив
11
Кевин
10
Судаков
10
Зубков
14
Сикан
19
Бондаренко
4-2-1-3
12
Кемкин
11
Мирошниченко
3
Адамюк
4
4
Бабогло
21
Альварес
8
Чачуа
37
Бруниньо
9
Устименко
26
Костенко
12
Подлепенец
10
Зубков
27
Степаненко
27
Степаненко
10
Зубков
10
Судаков
6
Гомес
6
Гомес
10
Судаков
8
Крыськив
10
Педриньо
10
Педриньо
8
Крыськив
11
Кевин
7
Эгиналдо
7
Эгиналдо
11
Кевин
14
Сикан
2
Траоре
2
Траоре
14
Сикан
8
Чачуа
16
Рябов
16
Рябов
8
Чачуа
9
Устименко
9
9
9
Устименко
12
Подлепенец
33
33
12
Подлепенец
Остались в запасе
Шахтер
Карпаты
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Главный тренер
Марино Пушич
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Мирон Маркевич
Остались в запасе
23
Кирилл Фесюн
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
18
Алаа Грам
ЦЗ
74
Марьян Фарина
ЦЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
Остались в запасе
1
Яков Кинарейкин
ВР
47
Жан Педросо
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
20
Yuriy Tlumak
ЦП
17
Орест Кузык
ЦП
21
Владислав Клименко
ЦП
33
Артур Шах
ЦП
22
Богдан Векляк
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Мирон Маркевич
Статистика матча Шахтер - Карпаты
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Шахтер» против «Карпат», 6-й тур чемпионата Украины на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 18:90 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Шахтер»«Карпаты»

«Шахтер» – «Карпаты»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Украина. Премьер-лига Карпаты Шахтер
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