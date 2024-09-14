14.09.2024, суббота, 17:15
Испания. Примера, 5 тур
Испания. Примера, 5 тур
3 : 2
Завершен
Составы команд
Эспаньол
Эспаньол
4-2-1-2-1
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
23
Техеро
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
18
Агуадо
7
Пуадо
17
Каррерас
9
Велис
4-2-2-2
1
Сивера
14
Теналья
5
Абкар
15
Седлар
3
Санчес
8
Бланко
18
Гуриди
7
Висенте
17
Конечны
19
Кике
19
Стоичков
20
Ромеро
5
Оливан
5
Оливан
20
Ромеро
17
Каррерас
21
Гомес
21
Гомес
17
Каррерас
18
Агуадо
20
Грагера
20
Грагера
18
Агуадо
23
Техеро
7
Кардона
7
Кардона
23
Техеро
9
Велис
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Велис
8
Бланко
15
Моуриньо
15
Моуриньо
8
Бланко
19
Кике
6
Гевара
6
Гевара
19
Кике
18
Гуриди
19
Хордан
19
Хордан
18
Гуриди
5
Абкар
11
Мартинес
11
Мартинес
5
Абкар
17
Конечны
12
Вильялибре
12
Вильялибре
17
Конечны
Остались в запасе
Эспаньол
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
10
Поль Лосано
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
10
Поль Лосано
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Эспаньол - Алавес
2
4
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
0
4
Нарушения
17
14
Офсайды
3
0
Количество передач
264
414
Сейвы
4
1
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.51
Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Алавеса», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Алавес»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»