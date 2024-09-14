Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Эспаньол» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

«Эспаньол» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

14 сентября 2024, 16:05
Эспаньол
14.09.2024, суббота, 17:15
Испания. Примера, 5 тур
3 : 2
Завершен
Алавес
21' Х. Пуадо 56' Х. Пуадо 63' Х. Пуадо (П)
35' Т. Конечны 68' Н. Теналья
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
1
Жоан Гарсия
ВР
20
Карлос Ромеро
ЛАЗ
15
Мараш Кумбула
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
23
Альваро Техеро
ЦЗ
23
Омар Эль-Хилали
ПЗ
7
Хави Пуадо
(К) ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
18
Альваро Агуадо
ЦП
17
Жофре Каррерас
ПВ
9
Алехо Велис
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
3
Мануэль Санчес
ЛЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
15
Александар Седлар
ЦЗ
14
Науэль Теналья
(К) ПЗ
17
Томас Конечны
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
18
Хон Гуриди
ЦП
7
Карлос Висенте
ПВ
19
Стоичков
ЦФ
19
Кике
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Эспаньол
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
5
Брайан Оливан
ЛЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
10
Поль Лосано
ЦП
20
Хосе Грагера
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
23
Антониу Рока
ЦФ
9
Валид Чеддира
ЦФ
Алавес
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
15
Сантьяго Моуриньо
ЦЗ
21
Абде Реббах
ЛВ
23
Карлос Бенавидес
ОП
6
Андер Гевара
ЦП
19
Хоан Хордан
ЦП
15
Лука Ромеро
АП
11
Тони Мартинес
ЦФ
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
77
Карлос Мартин
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Гарсия
15
Кумбула
6
Кабрера
23
Техеро
23
Эль-Хилали
20
Ромеро
33
Крал
18
Агуадо
7
Пуадо
17
Каррерас
9
Велис
4-2-2-2
1
Сивера
14
Теналья
5
Абкар
15
Седлар
3
Санчес
8
Бланко
18
Гуриди
7
Висенте
17
Конечны
19
Кике
19
Стоичков
20
Ромеро
5
Оливан
5
Оливан
20
Ромеро
17
Каррерас
21
Гомес
21
Гомес
17
Каррерас
18
Агуадо
20
Грагера
20
Грагера
18
Агуадо
23
Техеро
7
Кардона
7
Кардона
23
Техеро
9
Велис
9
Чеддира
9
Чеддира
9
Велис
8
Бланко
15
Моуриньо
15
Моуриньо
8
Бланко
19
Кике
6
Гевара
6
Гевара
19
Кике
18
Гуриди
19
Хордан
19
Хордан
18
Гуриди
5
Абкар
11
Мартинес
11
Мартинес
5
Абкар
17
Конечны
12
Вильялибре
12
Вильялибре
17
Конечны
Остались в запасе
Эспаньол
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
10
Поль Лосано
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Остались в запасе
1
Фернандо Пачеко
ВР
1
Анхель Фортуньо
ВР
10
Поль Лосано
ЦП
37
Наджи Унювар
ЛВ
11
Пере Милья
ЛВ
25
Сальви Санчес
ПВ
23
Антониу Рока
ЦФ
Остались в запасе
25
Хесус Овоно
ВР
24
Мусса Диарра
ЛЗ
5
Адриан Пика
ЦЗ
23
Карлос Бенавидес
ОП
15
Лука Ромеро
АП
21
Абде Реббах
ЛВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Луис Мигель Рамис
Главный тренер
Луис Гарсия Пласа
Статистика матча Эспаньол - Алавес
2
4
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
4
6
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Угловые удары
0
4
Нарушения
17
14
Офсайды
3
0
Количество передач
264
414
Сейвы
4
1
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
4
6
Блокированные удары
1
6
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
1.68
1.51

Смотреть прямую трансляцию матча «Эспаньол» против «Алавеса», 5-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 сентября 2024 в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Эспаньол» – «Алавес»

«Эспаньол» – «Алавес»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 сентября 2024

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Алавес Эспаньол
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Роналду ушел из сборной Португалии, кадровые проблемы «Спартака», в ЛЧ побили антирекорд Романцева и другие новости
01:16
Бубнов ответил, кто должен сменить Галактионова в «Локомотиве»
00:57
Назван тренер из РПЛ, которого в ближайшие дни могут уволить
00:40
1
Генич объяснил, почему «Зенит» – лидер Земли по полученным пенальти
00:28
4
ЦСКА планирует пойти за защитником сборной России
Вчера, 23:58
1
Стало известно, куда из ЦСКА может уйти Гонду
Вчера, 23:16
5
Раскрыты зимние трансферные планы ЦСКА
Вчера, 23:07
3
Сестра Роналду обратилась к Криштиану после его ухода из сборной
Вчера, 22:59
ВидеоФанатка «МЮ» показала грудь после суперкамбэка с «Ромой»
Вчера, 22:11
3
5 самых ярких страниц биографии Роналду, связанных с Россией
Вчера, 21:25
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+