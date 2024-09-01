Составы команд
Хетафе
Хетафе
3-3-1-1-1
13
Сорья
2
Джене
15
Альдрете
5
Аберден
15
Рико
21
Уче
20
Сола
6
Милья
23
Перес
91
Йылдырым
3-2-2-2-1
1
Ремиро
2
Арамбуру
19
Субельдия
16
Пачеко
14
Траоре
17
Гомес
36
Субименди
8
Турриэнтес
10
Мендес
14
Кубо
6
Садик
23
Перес
8
Арамбарри
8
Арамбарри
23
Перес
91
Йылдырым
19
Федерико
19
Федерико
91
Йылдырым
20
Сола
30
Финн
30
Финн
20
Сола
2
Арамбуру
16
Лопес
16
Лопес
2
Арамбуру
14
Траоре
3
Муньос
3
Муньос
14
Траоре
19
Субельдия
6
Мартин
6
Мартин
19
Субельдия
10
Мендес
7
Барренечеа
7
Барренечеа
10
Мендес
14
Кубо
23
Бекер
23
Бекер
14
Кубо
6
Садик
9
Оскарссон
9
Оскарссон
6
Садик
Остались в запасе
Хетафе
Реал Сосьедад
1
Иржи Летачек
ВР
30
Горка Ривера
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
28
Альберто Риско
АП
11
Коба да Коста
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Унаи Марреро
ВР
13
Egoitz Arana
ВР
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
11
Йон Магунаселайя
АП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
30
Горка Ривера
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
28
Альберто Риско
АП
11
Коба да Коста
ЦФ
Остались в запасе
13
Унаи Марреро
ВР
13
Egoitz Arana
ВР
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
15
Пабло Марин
АП
11
Йон Магунаселайя
АП
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Хетафе - Реал Сосьедад
1
1
Всего ударов по воротам
16
1
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
4
1
Нарушения
14
16
Офсайды
2
1
Количество передач
341
308
Сейвы
0
1
Точность передач %
67
67
Удары мимо ворот
7
0
Блокированные удары
8
1
Удары из пределов штрафной
4
0
Удары из-за пределов штрафной
12
1
xG (ожидаемые голы)
0.6
0.02
Смотреть прямую трансляцию матча «Хетафе» против «Реала Сосьедад», 4-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 1 сентября 2024 в 20:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Хетафе» – «Реал Сосьедад»
- Матч можно посмотреть на канале «MEGOGO».
- Также игру будет транслировать «Bettery».
Источник: «Бомбардир»